El día de la boda es uno de los momentos más especiales para las parejas, pero para una novia mexicana en particular, una broma resultó en la cancelación de su matrimonio en pleno registro civil. Un video que circula en la plataforma TikTok muestra el incómodo momento que vivieron Miriam y Danilo cuando intentaban formalizar su unión.

En el video, compartido por el abogado Fernando José Arias en su cuenta de la red social, se observa cómo el juez cuestionó a la pareja sobre su voluntad de casarse.

“Señor Danilo, es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Mirian”, le preguntó el juez. Mientras Danilo respondió firmemente con un “sí”, Miriam, entre risas, realizó una especie de chiste que no pasó desapercibido por el magistrado. “No”, dijo bromeando la mujer. Si bien inmediatamente dijo que sí, la respuesta de Miriam hizo que el juez se molestara e indicara a la novia que no se podía bromear con las respuestas.

Por “pequeña broma”, no pudieron contraer matrimonio ���� pic.twitter.com/hVjndGPeOB — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 6, 2023

La joven dijo que fue por nervios y se disculpó pero el hombre fue implacable: “No, no tiene disculpa. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia. pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha”, dijo visiblemente molesto mientras le entregaba el anillo a Danilo.

La pareja quedó consternada sin poder creer lo que estaba sucediendo y la reacción del juez generó debate entre los usuarios de TikTok. Algunos respaldaron su decisión, argumentando que no hay lugar para bromas en un acto de tanta formalidad. Otros consideraron que fue una reacción exagerada y que el magistrado debería haber tomado en cuenta el contexto y advertir a la pareja desde el principio sobre la importancia de actuar con seriedad.

Para finalizar el video, Arias, especialista en la materia, explicó que en este tipo de formalidades no hay espacio para juegos o bromas, y que la falta de seriedad puede llevar a la anulación del evento.

El video se volvió viral, acumulando más de 5 millones de reproducciones, 182 mil ‘me gusta’ y numerosos comentarios en 24 horas. “Yo soy así medio chistosita, bromeo para que sea más alegre la situación, no le veo nada de malo, pero es bueno saber para no comer ese error”, “Muy bien por el juez, no hay cabida para bromas en este acto”, “Extremo el juez; no tiene criterio. Podría haberlos casado, igual los curas hacen bromas, no me pareció buena su acción”, fueron solo algunos de los comentarios de la publicación.