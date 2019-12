Por medio de las diversas redes sociales ciertas imágenes y videos suelen llamar la atención de los usuarios. Si bien puede tratarse de cualquier temática, en esta ocasión el que generó revuelo en las plataformas digitales fue un niño que, mirando a cámara, le reclamó al Ratón Pérez porque tras llevarse su pieza dental le dejó $100.

“Donde quiera que estés, espero que te llegue este mensaje y tomes las medidas pertinentes. O si no, te voy a ir a buscar, te voy a encontrar y voy a resolver las cosas como a mi me gusta resolverlas”, comenzó su descargo el pequeño hacia el Ratón Pérez.

Y continuó: “Después de eso estoy seguro que mi papá me va a castigar hasta que cumpla 18, pero a vos no te va a quedar más ganas de estafar a nadie. Te dejé bajo la almohada un diente perfecto, blanco, sin una sola caries. Me costó una estampada de jeta contra una columna“.

“¿Qué esperas que haga con $100? Compro un kilo de pan y quedo debiendo. Si quiero ir al cine me tengo que sacar dos dientes más. ¿Vos me estás jodiendo?”, expresó posteriormente y finalizó punzante: “Cotizame de nuevo el diente o si no el que va a quedar sin dientes vas a ser vos”.

Un reclamo y un llamado de atención:

"Ratón Pérez, cotizame mejor cada diente que se me cae"!!�� pic.twitter.com/fH546tVq4g — FRANK VERA (@FRANKVERA_) December 12, 2019

Un video se volvió viral en las redes sociales y emocionó a miles de usuarios hasta las lágrimas. El pequeño se encontraba en el hogar de su familia en tránsito, quienes le regalaron una gran cantidad de obsequios en anticipación de Navidad. Mientras el protagonista del clip sonreía de la alegría, todos estaban atentos a que abra el último y más importante detalle.

Una vez que ya había visto un par de regalos, llegó a una caja que dentro tenía un porta retratos y una carta. El niño comenzó a leer en voz alta: “Carter, esta es la foto más reciente de nuestra familia. A todos nos encantaría que estés en la próxima y que seas parte de nuestra familia. Carter: ¿Te gustaría ser un Kiphart? ¿Nuestro hijo y hermano?”.

Fuente: Mitre