Una joven se hizo viral en TikTok luego de contar lo que le sucedió al ir de compras a una panadería: por un error al pagar, abonó $170 mil.

"Mi papá me dice andá a comprar pan para los choripanes del domingo. Bueno joya. Voy y le pido dos flautitas y me dicen '$170'. Yo me confundo el punto con la coma y cuando voy a pagar, pongo $170.000", relató entre risas Greta.

Después de comer, la joven contó que la madre la increpó al ver el exorbitante gasto en su cuenta y le consultó dónde había gastado el dinero. En cuanto pudo identificar que se trataba de las dos flautitas en la panadería, Greta narró que dejó a su madre llorando y al borde de la descompensación mientras repetía: "¡Gastó 600 dólares en pan!".

Los usuarios no dejaron de lado su creatividad y acompañaron el relato con graciosos comentarios. "El de la panadería diciendo "'che se vendió re bien hoy'", "ni locos tienen esa plata" o "menos mal que a mí no me podría pasar porque tengo $6", fueron algunos de los posteos.

Si bien se contactó con Visa y con Mercado Pago para reportar la equivocación y gestionar la devolución del dinero, fue la misma Greta quien contó cómo fue el desenlace de la historia en un segundo video.

"Dormí de 3 a 5 de la mañana esa noche, a las 6 estábamos con mi mamá en la puerta de la panadería. Le hablé a la empleada que me había atendido el día anterior, que se acordaba de mí y me dijo 'no lo puedo creer'. Abrieron Mercado Pago y me pudieron devolver la plata", narró la compradora. "Todavía hay gente honesta", celebró.