Si bien muchos espectadores simpatizaron con la periodista de Pakistán y dijeron que sólo estaba 'tratando de hacer su trabajo', otros calificaron su respuesta de 'impulsiva e innecesariamente violenta'.

Lo cierto es que la movilera de un canal de televisión de Pakistán se convirtió repentinamente en el centro de atención a nivel mundial gracias a las redes sociales.

Mientras informaba sobre un tema local, Myra Hashmi abofeteó a un niño frente a las cámaras.

یہ لڑکا انٹرویو کے دوران فیملی کو تنگ کر رہا تھا _جسکی وجہ سے فیملی پریشان ہوگئی تھی__میں نے پہلے پیار سے سمجھایا کے ایسا نہیں کرو مگر سمجھانے کے باوجود یہ لڑکا نہیں سمجھا اور زیادہ ہُلّڑ بازی کررہا تھا_ جس کے بعد مجھے زیب نہیں دیا کہ اسے اور موقع دیکر برداشت کیا جائے ؟ pic.twitter.com/4jmuSsInYg — Maira Hashmi (@MairaHashmi7) July 11, 2022

¿SE ABUSÓ O HIZO BIEN?

Después de que apareció el video, la pregunta más frecuente fue acerca de cuál fue la razón por la que la periodista cacheteó tan fuertemente al menor.

Algunas personas la llamaban abusadora y condenaban este incidente.

A causa de tales señalamientos, Myra se presentó y dio su aclaración. Dijo que este chico estaba acosandola a ella y a sus reporteados durante la entrevista, por lo que se vio obligada a levantarle la mano.

En su tweet, Myra escribió: "Cuando estaba entrevistando a una familia, ellos estaban preocupados por lo que provocaba el nene. Traté de explicarle esto bien al principio, pero su comportamiento no fue el correcto. No me escuchó, hizo como si fuera una persona sorda, y comenzó a acosar a la familia nuevamente. Debido a esto, decidí que ya era yo quién no debería tolerar más su comportamiento".