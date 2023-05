Las imágenes de Wanda Nara asistiendo a un motociclista sobre Avenida Libertador en plena Ciudad se viralizaron rápidamente, pero por un detalle muy particular. Si bien en un momento la empresaria había sido vinculada al accidente de forma directa, debió aclarar que no tuvo nada que ver y que solamente asistió a la víctima, cuyo parecido a Pino Solanas convirtió al político fallecido en 2020 en tendencia en Twitter.

En Intrusos mostraron la secuencia en donde se ve a la conductora ayudando al motociclista que se había caído del vehículo. Luego del inconveniente, la modelo se comunicó al 911 y esperó a que venga el SAME que trasladó a la víctima al hospital, según indicaron.

Más temprano, algunos medios afirmaron que había embestido a un hombre mientras circulaba con su auto camino a Telefe. Pero rápidamente desmintió la información y explicó que solamente bajó del auto que la llevaba al canal para asistir al accidentado.

Consultado por lo ocurrido, Wanda Nara explicó "Les hablo rápido, porque sigo grabando, para tranquilizarlos a todos porque me están escribiendo un montón. El auto que me traía al canal, a las 7 de la mañana, venía por Libertador, yendo a Martínez. Y el accidente del señor de la moto era de la otra mano. Yo vi el impacto y con mucha precaución me bajé y fui una de las primeras en llegar".

“Mi auto no estaba involucrado... yo estaba en la otra mano, pero hice lo que hubiera hecho cualquiera. Vi la moto impactar contra el piso y frené”, detalló.

"Se me ve en una foto agarrándole la mochila porque estaba buscando que me decía que tenía otro teléfono", agregó Wanda, quien explicó su accionar en el momento que tomaron la imagen que se viralizó en redes.

Además, insistió que no tuvo nada que ver en el accidente vial, ni ella ni si chofer. "Eso es todo, porque decían que mi auto estaba involucrado, pero nada que ver. Yo estaba del otro lado e hice lo que haría cualquiera. Cuando se sacó el casco vi que era un señor que estaba temblando. Lo traté de tranquilizar... Y espero que esté bien", cerró Wanda.