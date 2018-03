Zaira Nara se vistió radiante para un nuevo programa de "Morfi". Eligió una camisa rosa, un pantalón blanco y unos tacos que combinaron perfecto. Salió al aire muy contenta junto a su compañero, Damián De Santo, y ocurrió lo inesperado...

Su camisa se abrió más de la cuenta y el escote poco a poco asomó. Tuvo que acomodarse varias veces para seguir con la presentación del ciclo pero no había caso. Su prenda estaba rebelde y la obligó a vivir un buen rato con mucha incomodidad.

El conductor la sacó a bailar y, aunque aceptó con mucha onda, no pudo olvidarse de los botones. “Dicen que el show debe continuar, pero yo no podía. ¡Cómo se nota que no soy artista! No lo llevo en la sangre. Antes de salir me desabroché porque pensé que estaba muy cerrado. Perdón...”, expresó entre risas.

¡Menos mal que se lo tomó con gracia!