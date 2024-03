Desde Buenos Aires la sexóloga y comediante Valeria Farfán estará presentando “Sexplota el Show: Sexualidad con Humor” este miércoles 20 de marzo en la Dominga Bar a las 21.30 horas.

Un show de Stand up educativo y desopilante que incluye musica en clave humorística sobre temas de salud sexual.

“En este contexto actual en donde comenzamos a rever y desarticular una gran cantidad de mitos y mandatos respecto a nuestra sexualidad, es necesario revisar aquellos comportamientos que hemos naturalizado y empezar a repensar el disfrute como nuestro derecho. Nuestros orgasmos importan” afirma la sexologa en su show, que no sólo hará reír sino que también aporta una serie de tips y sugerencias para vivir una sexualidad más plena y placentera. Un show para reflexionar sobre todo eso que sucede en nuestros encuentros. Una combinación de Stand Up y música para decir las cosas de frente y sin vueltas.

ValeRia vive en Buenos Aires desde el año 2013 y este es su segundo unipersonal de Stand Up. “Que las mujeres podamos hablar de sexualidad en estos tiempos es revolucionario, si bien hemos avanzado muchísimo con respecto a la educación sexual integral todavía nos afectan en nuestros encuentros una gran cantidad de mitos, mandatos y creencias erróneas que impiden que podamos disfrutar.

“Sexualidad con humor es un show en donde nos animamos a hablar desde lo más íntimo. Es un espacio cuidado en el cual podemos abrir el diálogo sobre nuestra sexualidad sobre nuestras necesidades, nuestros gustos y singularidades. No es un monólogo sino que es un espacio de intercambio para conocernos y divertirnos” afirma Valeria que también comparte en su Instagram @sexualidadconhumor_ contenido sobre sexología.

Salud sexual, la brecha orgásmica, anatomía del clitoris y squirt entre otros, son algunos de los tópicos del show. Una cita imperdible para cortar la semana disfrutando de un rico menú en la Dominga Bar.

Valor de la entrada $2000 - Reservas al 2644367539

Si queres ver más sobre su trabajo podes seguirla en sus redes

Instagram @sexualidadconhumor_

TikTok @valeriafarfanale

Participa del sorteo por dos pares de entradas para ver el show en pareja o con un acompañante.