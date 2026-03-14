98° gala de los Premios Oscar: 5 claves que la hacen diferente

El domingo 15 de marzo, los cinéfilos del mundo posarán los ojos en un solo título: la 98° entrega de los Premios Oscar, que otorga la Academia de Cine de Hollywood; una que llega cargada de récords, con regresos esperados y una competencia que los críticos ya califican como la más impredecible en décadas.

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Pero hay 5 temas de los que se está hablando especialmente antes de que las estrellas comiencen a transitar por la alfombra roja. Te contamos cuáles son y por qué:

Sinners, de Ryan Coogler, arriba con un récord absoluto: 16 nominaciones, superando la marca histórica de 14 que compartían las películas Titanic, La La Land y Eva al desnudo. Y de la mano viene un gran interrogante: ¿Puede un título de terror (género históricamente ignorado por la Academia de Hollywood) convertirse en la mayor ganadora de todos los tiempos, superando al "cine de prestigio"? ¿Y encima una con sangre y vampirismo mutante?

Sinners patió el tablero de las películas más nominadas en la historia de los Oscar

Claramente, no se trata de cantidad de nominaciones solamente, sino de lo que puede llegar a significar: una validación cultural definitiva, siempre que se vea reflejado en la cantidad de veces que los presentadores digan “And the Oscar goes to Sinners” o “And the winner is Sinners”. Es que, si todo queda en las nominaciones, no será más que un gesto declamatorio para los amantes del género.

La narrativa de "el clásico vs el innovador". Por un lado, Paul Thomas Anderson, con One Battle After Another (13 nominaciones), una epopeya de escala masiva que parece diseñada para ganar. Él encarna al cine clásico, profundo y de gran escala que la Academia suele adorar. Por otro, la frescura y el impacto cultural de Ryan Coogler, que amenaza con arrebatarle el trono reescribiendo las reglas del juego. La pulseada: la "vieja guardia" de directores que nunca han ganado el Oscar frente a la nueva ola que está rompiendo moldes técnicos y de género con sus películas.

La "Armada Latina"

TRES Del Toro, Moura y Laxe, con chances en el Oscar 2026

Este año el talento hispanohablante y brasileño tiene un peso específico: Wagner Moura (El agente secreto): Podría ser el primer brasileño en ganar Mejor Actor. Guillermo del Toro: Nominado por su guion adaptado de Frankenstein, consolidando su estatus de leyenda. Oliver Laxe: Con su película Sirât, representa la esperanza española en Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Algo así como la consolidación del cine de raíz latino en las categorías principales, por fuera del histórico “Mejor película Internacional".

¿Justicia para los veteranos?

ACTORES Madigan, Di Caprio, Hawke ¿Se llevarán la dorada estatuilla a casa?

Hay tres nombres que están acaparando la conversación por "deuda histórica": por un lado, Ethan Hawke: Su interpretación en Blue Moon es considerada la mejor de su carrera y muchos sienten que ya le "toca". Por otro, Amy Madigan: Favorita en actriz de reparto por Weapons, representando ese reconocimiento tardío que tanto gusta a la Academia. Finalmente, Michael B. Jordan: Su doble papel en Sinners lo pone cara a cara contra un Leonardo DiCaprio que busca su segunda estatuilla. ¿Se premiará el trabajo del año o la trayectoria de una vida?

La innovación de los Premios Oscar: el mejor elenco

CASTING La Academia de Hollywood incluyó un nuevo rubro: ¿Premiará el concierto de estrellas o de nuevos talentos?

Por primera vez en casi un siglo, la Academia ha abierto sus puertas a una nueva categoría competitiva: Mejor Dirección de Casting, o sea, "el arte" de elegir un elenco. No es un premio menor, es el reconocimiento al arquitecto invisible que construye la química en pantalla.

La terna nació con una polémica deliciosa. Mientras películas como Sinners y One Battle After Another parten como favoritas por sus repartos estelares, cintas independientes con actores desconocidos están dando la sorpresa. ¿Quién tiene el mérito? ¿El director que elige a la superestrella o el director de casting que descubre al diamante en bruto?

Tomá nota:

98° edición de los Premios Oscar