(CREDITO DANIEL ARIAS)



El trío de danzas urbanas New Destiny subirá a escena hoy en el Espacio TeS con una propuesta que relatará las vivencias de un bailarín en busca de su destino como artista (ver aparte). Además de su estreno como grupo en un escenario, esta compañía será la primera del cronograma que contempla once elencos y fechas en la misma sala. Todo esto está en el marco del programa Rivadavia Danza 2021 firmado por integrantes de la Mesa Provincial de la Danza, el intendente Fabián Martín y representantes del complejo. Pero no serán los únicos ya que esta semana se realizará el selectivo de las piezas que se presentarán en el Teatro Oscar Kummel luego de establecer otro convenio con Rawson, según destacaron desde la Mesa sobre el acuerdo que tiene como único requisito "darle prioridad a los artistas que pertenezcan a esas zonas'.



Con el objetivo de ofrecer un lugar a los hacedores de esta rama del arte afectados por el cierre de persianas que sufrió la actividad desde el inicio de la cuarentena en 2020 y la consecuente crisis económica, "uno de los beneficios de este ciclo radica en brindarles un lugar para mostrar sus trabajos y realizar sus muestras', afirmó Soledad Gómez, representante de la entidad que nuclea a colectivos como Ripe, ASECAI, Bailarines Independientes y la Asociación Directores de Danza.



Entonces, además del debut de New Destiny, la grilla de la sala TES prevé para septiembre la presentación del Instituto de Danzas Cadish, el jueves 2; de Yñaca Malambo, el jueves 16; y de Alma Cuyana, el jueves 23. Luego, en octubre, será el turno de A Lanza Seca, el 7; Savia, el 14; Instituto Lorelei, el 21; e Instituto Allegro, el 28. Continuará Raíces de Tradición, el 4 de noviembre; y la agenda rivadaviense finalizará en diciembre con Aires de Cádiz, el 2; y Colectivo Alternativo, el 9.



"La idea es apoyar a los artistas para que conserven su fuente de trabajo, fomentar la actividad y su sostenimiento', afirmó Flavia Moncunill, otra de las bailarinas que conforma la Mesa de la Danza, acerca de este pacto por el cual los grupos seleccionados irán a bordereaux, es decir que recibirán la recaudación por la venta de las entradas.



Según expresaron ambas coreógrafas en charla con DIARIO DE CUYO, debido a la pandemia los bailarines se ven imposibilitados de afrontar los costos que implica el alquiler de una sala; y es por eso que llegaron a un acuerdo con Rivadavia para los elencos radicados allá; y también con Rawson, para brindar un espacio en el que puedan hacer sus funciones sin el pago de un canon las agrupaciones domiciliadas allá. Ahora el jurado compuesto por miembros de la Mesa Provincial y autoridades de Rawson se encargarán de realizar una nueva "selección de proyectos', después de la primera convocatoria para la que postularon unas 15 agrupaciones con la finalidad de llevar a cabo sus producciones.



"¿Qué se elige? Se busca darle posibilidad a los nuevos talentos que nunca pudieron presentar un espectáculo en un teatro y abrir el panorama a todos los estilos. La misión es llegar a todos los departamentos para que los grupos y hacedores que pertenecen a estos, tengan las mismas posibilidades. Los que les pedimos a los bailarines es que estén atentos a la información a través de las redes sociales', subrayó Gómez, satisfecha por el gran paso de la Mesa en la consecución de nuevos horizontes laborales para el sector de la danza local.

Los dueños de la escena

La interpretación de New Destiny será esta noche a las 21 hs en la sala TES (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia. Tickets $400 online en eventbrite.com.ar y $450 en boletería).



Creación colectiva del elenco integrado por María Sol Laplagne, Federico Frías y Carla Cortez, el musical abarcará géneros como el hip hop, el reggaeton, el folclore, el pop, el rap y la electrónica en el debut escénico del trío que nació en 2017.



"Llevamos varios años participando de eventos culturales como invitados. estamos muy nerviosos, vamos a presentar por primera vez una obra de nuestra autoría y en escenario para nosotros solos durante tanto tiempo. Estamos emocionados', manifestó Carla, una de las bailarinas del grupo.