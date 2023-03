Todo empezó desde una inquietud personal en la familia de Celeste Castro. Su padre, se había jubilado y como tuvo un bajón anímico y falto de motivación, ella acudió a sus herramientas que le había dado su experiencia en el teatro. Desde aspectos básicos, ejercicios cognitivos y de disociación, la estimulación de la memoria y el autoestima, fueron algunos de los elementos que tuvieron buenos resultados. Y eso generó en la realizadora y gestora, la idea de enseñar a adultos mayores las bondades que tiene el teatro como arte y disciplina. Así fue como surgió "Aquí y ahora", el espacio de formación que, en este 2023, iniciará su tercera temporada. Ahora, se verá nutrido de más y nuevos aspirantes a tomar clases, ya que la inscripción queda abierta hasta el 8 de marzo, fecha de comienzo del ciclo. Pero además, contará con la camada de los alumnos y alumnas regulares de los años anteriores. Por lo tanto, la base de alumnos se ampliará para poder brindar más y nuevas obras a escena. "Explorar este campo, en trabajar y acercar a los adultos al arte teatral me ha llenado de satisfacción, cuando se da el primer día de clase, surge la primera pregunta ¿por qué están aquí? La mayoría me da la respuesta que es un sueño que había quedado aplazado", dijo la actriz y coordinadora. "En gran número vienen mujeres en querer manifestarse porque, en su juventud, era mal visto por la sociedad que las mujeres se dediquen al teatro. Muchos mandatos sociales operan en las familias y contra todo eso, ahora ellas se han rebelado y se viene dando un despertar maravilloso, que es hacer lo que siempre deseaban y no podían, como bailar, cantar y actuar", dijo Castro. Tendrá como desafío coordinar a aquellos que no tengan experiencia en artes escénicas y a aquellos que hayan transitado anteriormente las clases. Pero lo fundamental, es que desarrollará técnicas vocales, corporales, de producción y lectura de textos entre otras asignaturas. Al final del ciclo, en octubre, se desarrollará una obra integral con todo lo aprendido durante el año y será mostrada al público. Tal como sucedió con "El Legado de la Pelu" una creación colectiva estrenada en 2021 y en este momento, con la camada del 2022 están desarrollando "Los dilemas de la edad" que se estrenará en mayo de este año. Las clases se desarrollarán en el espacio Ánima Cultural (General Paz 1157 oeste) los días miércoles a las 16hs. y a las 18hs. para principiantes y avanzados respectivamente. Para más información: 2644045639.