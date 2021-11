Adele lanzó el viernes pasado su primer álbum en seis años, conquistando a críticos y fans por igual, con "30". Un disco que es el resultado de un largo proceso emocional, que ella define como "aterrador" que comenzó en 2018 con la separación de su esposo Simon Konecki. Con estas estas canciones, dijo, buscó explicar a su hijo de 9 años por qué se divorció de su padre. "Me sentía avergonzada por haberme casado y divorciado tan pronto", compartió la autora de Hello y Something like you.



Alejada de los escenarios, durante el último tiempo fue noticia al aparecer en alguna foto que había compartido visiblemente más delgada. Ahora, Adele le confesó a Ophra que no tuvo intenciones de bajar de peso en primer lugar, sino que fue la ansiedad por su separación lo que la hizo refugiarse en el ejercicio como modo de superar la ansiedad. "Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día, pesas por la mañana, caminata o boxeo por la tarde y cardio por la noche" contó la intérprete que además dijo que dejó de tomar bebidas alcohólicas.



La artista británica más popular del siglo -que está de novia con Rich Paul, agente deportivo- admitió que está lista para volver a abrirle la puerta al matrimonio. ¿Será que sí está enamorada ahora? Como sea, lo que importa ahora es que parece haber encontrado su propia voz y está lista para volver a compartirla con el mundo.