En Youtube circulan varias producciones de músicos y fans que le rinden tributo a Hermética como insignia de la historia del heavy metal argentino. Pero hay una en especial, acerca de la legendaria canción Memoria de Siglos, en la voz del cantante sanjuanino Ángel Porco, con el tono descarnado de una realidad que no deja de abrumar en la conciencia de muchos: "La hipocresía propasa todo este ejemplo en esta tierra, al asesinato en masa los hombres lo llaman guerra". La experiencia compartida entre Thiago Perdurabo (bajo), Moro Smylodon (batería) y Ángel (voz), llevó a que el videoclip alcance las cinco mil visualizaciones hasta el día de hoy. Como fue grabado en forma remota entre los músicos, encendió la motivación que el metalero sanjuanino venía persiguiendo hace mucho tiempo, la de construir un proyecto personal que destaque no sólo los 25 años de su trayectoria (transitados junto a varias agrupaciones y propuestas), sino que además tenga una esencia colaborativa, una obra que sea el fruto de la participación de muchos colegas -que el propio Ángel supo cultivar- del heavy metal del país. Esa fue la génesis de su primer álbum solista que se titula "Faktor Tiempo". Costó cerca de dos años de desarrollo y aún con pandemia a cuestas, el cantante de AHM (Ángel Heavy Metal) no se rindió; mucho menos se alejó de su objetivo: condensar las canciones más representativas de su carrera junto a los músicos nacionales (algunos son exintegrantes de Rata Blanca y Hermética) que han sido referentes a lo largo del tiempo. Pero además, Porco no se detiene en el pago chico, ya que armó una extensa gira por varias ciudades del país para que el producto circule y lograr entrar a los circuitos de rock de Buenos Aires, con el propósito de afianzar su presencia en los escenarios del heavy metal nacional.

"Acá no soy ninguna estrella de rock & roll, sino un tipo de laburo con un equipo de personas que se pusieron la camiseta por este proyecto y que quedará presente en la memoria de los que me siguen".



Actualmente el artista se encuentra en Capital Federal, en un recorrido que está haciendo por radios y canales de televisión por streaming. Esta noche hará una actuación en vivo en el estudio de televisión de "Una voz desde el under", el programa online conducido por José María Ferreyra y Patricia Avalos en el canal Acero Vivo en Internet; y mañana estará en Sereno Bar (Ezeiza) junto a Mamma Whisky y Último Hereje. La gira comprende también destinos como Venado Tuerto, Mendoza, Neuquén y Río Negro, con fechas confirmadas para los próximos meses.



En una charla con DIARIO DE CUYO, el cantante dejó una semblanza sobre este proyecto hecho realidad: "Vengo trabajando con Moro Smylodon a comienzos de 2020, coordinando a distancia, grabando y ensayando. Empezamos con un tributo al Himno Nacional Argentino y con Memoria de siglos. Fue un desafío nuevo para mí desde ese momento, pero con el tiempo cosechamos miles de visitas. A partir de ese hecho se me prendió la lamparita y nos pusimos de cabeza a trabajar en el disco solista", contó el músico. En esta nueva manera de grabar y mezclar en forma remota, Ángel logró sumar las colaboraciones de José Velocet, ex cantante de Rata Blanca para la canción "Quién podrá" (tercer track del disco) y "Gentil dictador", con Moro, como así también, sumaron el propio Memoria de siglos y otro tributo, pero esta vez a Pappo's Blues, con el tema "Sucio y desprolijo", en el que intervino Fabián Spataro, el primer baterista de Hermética. Además, la obra incluye otras piezas que remiten a una etapa anterior de Ángel cuando era miembro de la recordada banda noventera Exerion, tales como "Nación" e "Hijo de la Noche" que nunca fueron publicadas; y además, "De Pilar a Glew", una de las nuevas canciones pertenecientes a Ángel Heavy Metal.



"Lograr todo esto en plena pandemia fue increíble, pero un sueño logrado con la ayuda de Nico Vázquez, Charly Díaz, Tony Ruiz y Nico Césped y muchos más", señaló el cantante. "Es muy fuerte contar con este espíritu colaborativo que hay en el disco, pero además, un respeto que vengo adquiriendo con los años de parte de muchos colegas que no sólo abrieron su talento, también su corazón para realizar estos aportes a la producción de esta obra", remarcó.



Con el disco ya en la mano, a pesar de todas las dificultades que pueden presentarse en el camino, Porco construye puentes para llegar lejos: "Hay mucho rock vivo que no se perderá jamás para mí, existen espacios musicales porteños y productores que me solicitan y consideran nuestro material, que es bueno y aceptado. Me parece que no es poca cosa, esto viene de un músico del interior del país, una voz independiente de San Juan; y lo digo con humildad, acá no soy ninguna estrella de rock & roll, sino un tipo de laburo con un equipo de personas que se pusieron la camiseta por este proyecto y que quedará presente en la memoria de los que me siguen. Creo que con todo lo que se logró en estos años, no fue en balde", manifestó el metalero que continuará con su banda principal AHM (conformado por Nico Césped, Marcelo de los Ríos y Josué Herrera) y al mismo tiempo con su ciclo solista, dejando en claro que todavía habrá Ángel para rato.



DATO

Estará en vivo hoy en el canal Acero Vivo, para "Una voz desde el under" (Youtube y TwitchTV). El sábado, en Sereno Bar en Ezeiza (Bs. As). Se podrá ver por Facebook Live y por Instagram.

25 AÑOS DE METAL

Ángel Porco es uno de los músicos que contribuyó al movimiento del heavy metal sanjuanino en la creación de varias formaciones como Defensores de la Fe en 1993; Aleación en 1995, publicó un EP y los álbumes El Combatiente y Vivos en el Anfiteatro. En 1999, dio vida a Exerion, registrando el material Aleación y ganando en Río Cuarto el premio Revelación del interior del país, que tuvo como resultado la edición del disco Torre de Babel. En 2006, nace AHM, con el EP Resurgiendo; en 2008 salió el álbum "Último despertar"; en 2011 estrenó el DVD "Enfrentando destinos"; le siguió en 2016 "Apostasía Final". Este año, AHM publicó un nuevo EP "Reivindicando el metal".