Un largo sueño cumplió este año Martina Flores: estudiar música y canto en Nueva York. En ese viaje, la cantautora sanjuanina tuvo también la oportunidad de grabar un tema en Flux Studios y eligió que fuera "Al lado tuyo", un bolero de puño y letra. Es especial porque corona y resume experiencias, porque refleja un anhelo concretado y porque también quedó plasmado allí su aprendizaje en el país del norte. Pero además porque la vincula a su niñez y la remite a su abuelo paterno, quien le transmitió el gusto por este género, al punto de decidir que fuera un bolero el que se elevara entre los rascacielos. Con un clip editado por Fernando Romero, de Alta Productora, que reúne momentos de la protagonista durante la grabación y en rincones de la ciudad, "Al lado tuyo" será la estrella de un acústico que brindará mañana en el Cine-Teatro Municipal de Capital (21:30 hs, con entrada gratis), donde hará un repaso por su cancionero pop y dedicará un bloque a boleros que la inspiraron, permitido musical que disfruta en plenitud.

"Mi abuelo Yuki cantaba boleros, es como el primero de la familia que amó la música, así que es un género que me conecta con mi infancia", dijo a DIARIO DE CUYO Martina, quien pudo acceder a la media beca de perfeccionamiento en Estados Unidos por la Ley de Mecenazgo. "Y en el caso particular de mi bolero también por el mensaje, porque habla de que todo lo que nos pasó en la vida, de una u otra manera, nos ha traído adonde estamos. Siempre soñé con conocer nueva York, era el viaje artístico que quería hacer y todo lo que ha pasado me llevó ahí, así que es como decirle a esa Martina pequeña "Lo lograste", contó. "El estribillo dice "Todo lo que nos trajo hasta acá fue caótico y perfecto por igual, porque me trajo al lado tuyo"... En mi caso es al lado de la música, de mis amores... Siento que tiene que ver con eso y también deja la puerta abierta para que cada uno lo sienta como lo sienta", agregó quien en escena estará acompañada por guitarra acústica, guitarra criolla y contrabajo.

Sobre si esta incursión la aleja del camino recorrido, Martina aseguró que "tenía ganas de grabar algo que tuviera que ver con mis raíces latinas, me parecía hasta más poético grabar algo así allá". Y se explayó: "Lejos de darme miedo me motiva a seguir haciendo música. Siento que no tengo ganas de hacer lo mismo que hace tres años, ir hacia algo nuevo es lo que me desafía, lo que me saca de la zona de confort. Eso me mantiene viva musicalmente hablando y tal vez aspiro a poder hacer el género que vaya sintiendo y seguir siendo yo misma".

En esa misma línea, comentó que ya está pensando en su cuarto disco, que proyecta para el año próximo. "Hace un año y medio vengo lanzando singles y estoy en proceso de composición de canciones; creo que va siendo el momento de volver a proyectar un disco, hay algunas ideas dando vuelta que me tienen entusiasmada", adelantó. Y precisó: "No descarto hacer boleros, porque me gustaría darle una impronta más latinoamericana, también volcada al folclore argentino. Sin perder mi estética de canciones pop, me encantaría jugar un poco con esos recursos".