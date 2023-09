FOTOS MARCOS URISA

Con buena concurrencia de público comenzó la 28va. Feria Internacional de Artesanías, que se extenderá hasta el 10 de septiembre en el Predio Ferial Costanera de Chimbas. DIARIO DE CUYO recorrió los stands y habló con emprendedores de diferentes rubros, provenientes de distintas regiones del país y del extranjero para saber cómo encaran este año, en un contexto complejo. En un escenario de devaluación y consecuente inflación, varios de ellos adoptaron una serie de estrategias para absorber parte de los aumentos que significan los costos operativos, de insumos, flete y materiales, hasta del alquiler del espacio, con el fin de mantener sus productos a precios competitivos. Sin embargo no pudieron evitar, en algunos casos, un incremento de entre el 10% y el 30%. En gran parte de los 300 stands, los artesanos ofrecen diferentes propuestas, desde el pago en efectivo y al contado -la más conveniente- hasta transferencia bancaria o bien tarjeta de crédito (que lleva un recargo del 15%). También hay promociones y descuentos de hasta un 20%, dependiendo del rubro, al comprar por cantidad. Además, al tratarse de un encuentro cara a cara con el artesano, los asistentes pueden reservar o bien encargar piezas a futuro, dejando una seña para mantener el precio. En otros casos, hay artesanos locales que no actualizaron sus precios y tratan de mantenerlos, dentro de sus posibilidades, para que sus ventas no disminuyan en este encuentro que esperan cada año como una gran oportunidad.



En paralelo apuntaron cuáles son los productos que más proyección de venta tienen, preferencia que recae en objetos utilitarios (por ahora no tanto decorativos), tales como piezas variadas para cocina, juegos mates, cuchillería, bandejas e incluso muebles especiales. Como siempre, la clave es ofrecer una artesanía original y novedosa respecto a lo que se haya visto antes.



De todas formas, por lo transitado hasta el momento, los artesanos coinciden en general en que hay buenas expectativas de ventas y esperan que, como ocurre tradicionalmente, en los últimos días de feria el público defina cuáles son los productos que buscará llevarse al mejor precio.

Hacer Arte Metal. El artesano sanjuanino Nicolás Tello, participa por primera vez con su stand de adornos en metal reciclado. Posee un catálogo diverso de objetos. Motos en $5.000; tanques en $2.000; portasaumerios $1.500 y autos en $7.000. Lámparas de pared: $20.000.

Alelí Joyas. Este emprendimiento cordobés de Alejandro y Élida Machado provee un gran surtido de anillos de alpaca desde $1.400 pesos y de plata a partir de los $3.000.

Alfa Cerámica. La marca creada por Florencia Coll y Enriqueta Echegaray, cuenta con una gran variedad de productos que van desde $3.000 en mates y tazas. Si se encarga un juego de cuatro tazas, hay un descuento de 15%. Ensaladeras: $5.000; Jarras Pingüino: $6.500.

Arte Criollo. Cuchillos de cocina domésticos y profesionales del artesano sanjuanino Guillermo Bavio. Hay una gran variedad de cuchillos de acero reciclado y acero 1070 de fina terminación. Si se compran dos o tres unidades, hay un descuento de hasta el 20%.

Para un living de lujo. Los muebles y objetos de decoración de la artesana Claudia Sánchez, cuentan con bases de metal y superficies de porcelanato, dando una singular estética y fina terminación. Relojes y espejos a $8.,000 y mesas a partir de $29.000.

Un gusto que vale la pena. Entre los accesorios de joyería hay pulseras en $1.200,1.600 y 2.000. Aros desde $600 hasta $3.000. En cuanto a los productos en plata, el panorama es diferente, porque las pulsera llegan hasta $30.000.

Posibles Objetos. Los juguetes temáticos de Polak Nelli de Santa Fe, conforman una colección de cuatro líneas: Árbol (rondan entre $6.000 y $7.500), Vida ($3.500 y $4.000), Formas ($6.000) y Luz ($20.000). Hay combos especiales: por las cuatro figuras un 20% de descuento.

Modo Pueblo. La artesana Laura Caporaro de El Bolsón, trajo sus mates de calabaza con motivos y diseños muy atractivos con diferentes precios: $3.000; $5.000; y $7.000 según el tamaño.

NA Arte. El emprendimiento local de Natalia Ontiveros, presenta su arte textil en ruanas, pashminas y yutes con lanas mixtas y diseños únicos hechos en telar. La ruanas van de $16.000 a $37.000. Caminos y posa vasos o centros de mesa en $9.000.

Cueros de primera calidad. La artesana Marta Isabel Tapia de Capilla del Monte, Córdoba, trae sus coloridas sandalias y carteras, desde $12.000 a $15.000. Cintos $4.500. Por más de dos productos se hace un descuento del 15% y cuenta con promociones de Banco Nación.

Yuyra Pora. Este emprendimiento de San Lorenzo, Santa Fe presenta una diversa oferta de objetos de madera de primera calidad, con motivos coloridos. Lo más solicitado son las tablas para picada y tablas decorativa. Hay diferentes opciones: $1.800; $3.500; $4.000 y $6.000.

Un clásico. Los fiambres artesanales son número puesto. En el stand de La Chacra, hay una variedad de quesos de campo y salames que el público puede degustar. Ideal para hacer picadas a una promoción imperdible, un combo a tan solo $3.900.