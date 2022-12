En 2016 había irrumpido la escena literaria local Cristian Israel Martínez, con su novela "El Ojo de Épole", bajo el seudónimo Israel Martí. Pero con el tiempo, fue inclinándose más a la música, aunque su profesión original es la ingeniería. En 2019 lo hizo Melina Leiva, otra autora sanjuanina que en su momento publicó Horizonte Blanco, que cruzaba la distopía con la fantasía, enraizadas en costumbres y leyendas locales. Era otra apuesta que prometía sumar un nuevo aporte a la narrativa de ficción fantástica. Pero pasó el tiempo y no se supo más si esos trayectos literarios continuaron o se habían interrumpido. Pasó la pandemia y con la crisis editorial nacional que trajo aparejada el covid, sumado a los problemas estructurales que arrastran los autores locales para poder publicar, la ficción fantástica estuvo como género a desarrollar en la vidriera local. Recientemente, de manera sorpresiva, apareció un nuevo título cargado de promesa: "El diario de Leonard Flint: Las Aguas de Kerentelac", es la primera novela que publica el joven Leonardo Karam, que marca su inicio como escritor y que formará parte de una extensa saga de cinco entregas en total. Un mundo de misterios, enigmas, travesías y aventuras que viene desarrollando hace cuatro años y cuyas decisiones -de vida o muerte- deben ser tomadas en compañía de los propios lectores o lectoras. Además, Karam, que sólo tiene 23 años de edad, se presenta de la mano de la Editorial Tinta de Luz, de Mendoza, que se dedica a promover a autores independiente de todo el país. De esta manera, la "ópera prima" se encuentra disponible en el catálogo de la editorial en la tienda de Amazon y en Mercado Libre, tanto en la versión física y en la versión digital; aunque también cuenta con canales personalizados de venta en las redes sociales. "Es una historia que tendrá varios capítulos y que vengo produciendo con mucha dedicación. Me gusta trabajar la aventura en mundos reales e imaginarios, pero pongo mucho en valor la amistad. Flint es un personaje común y corriente, al que de repente le sucede algo espontáneo e interesante. La curiosidad lo lleva a descubrir lugares misteriosos que no figuran en un mapa y esa curiosidad le hace despertar a varias criaturas que empezarán a influenciarlo y dominar, a la larga, toda la raza humana", relató el novel autor.



Inspirado en grandes relatos como El Señor de Los Anillos, Harry Potter o Las crónicas de Narnia, Leonardo viene estudiando y formándose en el género desde los 13 años de edad. Empezó a bocetar argumentales, personajes y escenarios, hasta que pudo desprenderse un poco de las referencias directas para elaborar de lleno su mundo y sus seres propios.



"Mientras Flint se encuentra con estas criaturas que representan la angustia, la depresión y la ansiedad, se vuelve muy vulnerable. De pronto, estas bestias lo afectan en lo emocional y los lectores deberán seguir las decisiones del protagonista, si busca una salida, logra curarse de la influencia y qué camino emprende", afirmó. La saga de Flint continuará con otros cuatro libros más, el año que viene se publicará el segundo y ya tiene pensado en otros dos títulos autoconclusivos e independientes entre sí.