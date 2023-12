FOTOS MARCOS URISA

Sentimientos de angustia, preocupación e indignación, dominaron el espíritu de los artistas sanjuaninos de múltiples sectores que, convocados por teatristas, se reunieron en asamblea urgente en la Plaza 25 de Mayo para dirimir y elaborar un plan de acción y resistencia ante la amenaza del Poder Ejecutivo Nacional de derogar leyes que afectan la actividad cultural. Resulta que el DNU y la llamada "Ley ómnibus' que ingresó al Congreso de la Nación contemplan la eliminación de la Ley Nacional del Teatro (Nº 24.800) -también la Ley de No demoliciones de salas de teatro (Nº 14.800)- y eso conlleva a la desaparición del Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo que fomenta teatro independiente en el país. También en dicho proyecto se apunta a la eliminación del Instituto Nacional de la Música (INAMU), del Fondo Nacional de las Arte (FNA), de la Ley del Libro, del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), por citar los más fuertes en torno a la producción cultural argentina.

La movida comenzó en las redes sociales, donde el rechazo a las medidas por un sector de la comunidad artística local fue inmediato. El colectivo Teatristas Autoconvocados fue el primero en reaccionar y convocó a otros trabajadores del arte y la cultura para reunirse y deliberar sobre qué acción tomar. El resultado fue la concentración del viernes por la tarde-noche, con la presencia de actores, directores, gestores culturales, músicos, cantantes, cineastas, escritores, editores, artistas plásticos y demás, logrando una presencia de más de 100 asistentes en la plaza central de la ciudad. Las diversas voces plantearon sus respectivos posicionamientos, demandas y estrategias de cómo continuar para frenar estas medidas nacionales.

DIARIO DE CUYO consultó a Andrea Terranova, representante del INT en San Juan, quien expresó que 'la Ley ómnibus y el DNU afectan no solo a los artistas, sino a toda la sociedad. Vulnera derechos y nos desorganiza la vida. Necesitamos que los senadores y diputados de todos los partidos actúen, que las autoridades de Cultura y el Ejecutivo Provincial entiendan que no deben apoyar estas medidas del presidente'. Y agregó: 'La ley no es para los hacedores, es para todos los ciudadanos y ciudadanas, es muy clara en esto. El beneficiario final es el público, porque en lugares tan alejados como Cochagual es imposible que un elenco, por más buenas intenciones que tenga, cuente con recursos para ir a dar una función. El INT es el trampolín que facilita que llegue el teatro a toda la provincia. Nadie vive del Instituto'.

Movilizados. Convocados por los teatristas autoconvocados, la asamblea reunió a músicos, cineastas y trabajadores de otras profesiones artísticas y culturales. En conjunto organizaron un plan de acción para transmitir sus demandas a las autoridades provinciales y pedir que no apoyen la Ley Ómnibus y el DNU del gobierno nacional.



Por su parte, Luis Cravero, actual delegado sanjuanino de la Asociación de Actores Argentinos manifestó a este medio que 'el INT es lo más federal y democrático que existe. La vorágine de la derecha nos viene comiendo en todo el mundo, no solo en Argentina. Aquí vienen por toda la industria cultural. Lamento mucho que haya gente que disfrute por la derogación de estas leyes y diga que los actores se llenan los bolsillos, es un mito, no es verdad. Da pena la ignorancia'.



'La ley del teatro fue sancionada hace 25 años por el Congreso de la Nación y tiene un valor institucional muy fuerte. El teatro independiente no tiene inversor comercial, se hace de forma cooperativa. Sin cultura, los pueblos y la Nación se quedan sin identidad. Si no entendemos esto nos convertiremos en una sociedad mercantilizada', sumó José Annechinni, uno de tantos miembros del colectivo Teatristas Autoconvocados.

Después de varias horas de debate, los artistas resolvieron integrarse a una mesa coordinadora multisectorial que los nucleará junto a representantes de partidos políticos, sindicatos, asociaciones y otros colectivos profesionales. De cara al tratamiento del DNU y de Ley ómnibus en el parlamento en las próximas semanas, todos está en alerta y movilización para impedir que se avance con estas políticas. En esa línea, informaron que posiblemente a partir del 8 de enero iniciarán diferentes intervenciones en espacios públicos y elevarán un petitorio a las autoridades de la provincia y a los legisladores sanjuaninos en el Congreso.



Sobre el final de la jornada, marcharon alrededor de la plaza con carteles, banderas, cacerolas, redoblantes, repiques y cánticos, esgrimiendo consignas como 'La cultura no es un negocio' y 'La patria no se vende, el pueblo está que arde'.