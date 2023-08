Tras la llegada de Luis Miguel a la Argentina, se instaló una desopilante teoría: la persona que sube a cantar al escenario es un doble. Ante el furor que generó esta alocada versión, TN Show pudo confirmar cómo es el estricto modus operandi que implementó el equipo de producción del artista con sus dobles.

Según le informaron a este medio, son varios los imitadores afectados a la gira del “Sol de México” por Argentina. Este martes por la mañana, ellos ingresaron a Hotel Faena con el staff de Luis Miguel, debiendo dejar todos sus objetos personales, incluso celulares.

Además, firmaron un acuerdo de confidencialidad por el cual hasta el 19 de agosto no podrán dar notas gráficas, web ni televisivas, de lo contrario tendrán penalidades económicas muy elevadas.

Aunque nadie puede confirmar exactamente cuál es el rol de estos dobles dentro de la gira, se cree que forman parte de una estrategia de distracción para las fanáticas.

Este sábado al aire de Secretos Verdaderos (América), Luis Ventura se sumó al debate sobre los supuestos dobles de Luis Miguel y dio detalles sobre las diferencias físicas entre el verdadero cantante mexicano y quien supuestamente lo reemplaza en sus shows. “Es mucho más chiquito de hombros”, precisó.

“Cuando alguien hace una dieta no encoge los huesos ni la espalda. No se achica la altura”, sumó el actual presidente de APTRA para respaldar su teoría. “El día del estreno, el que se subió al escenario no era él”, lanzó y aseguró que, para él, Luis Miguel no es quien canta en el Arena de Buenos Aires, sino un doble.

Luego, el conductor continuó con su listado de diferencias: “Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes, el que salió el otro día tenía un buen jopo”. “El que se subió al escenario sabe interpretar los gestos y los bailes de aquel jovencito”, agregó.

Sobre esa misma línea, destacó otro punto muy cuestionado en este último tiempo: “Hay cosas que tienen que ver con las piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos, me han dicho que no era la misma dentadura”.

Por último, explicó en su programa por qué cree que el artista contrata a dobles para los shows. “Él no siempre está al 100 por ciento. Ha tenido excesos de alcohol y droga. No siempre está con disponibilidad para subirse a un escenario”, dijo sin filtros.