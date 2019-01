Brian Lanzelotta entró el 29 de abril de 2015 a Gran Hermano con dos sueños: convertirse en cantante y presionar desde "la casa más famosa del país" a una exnovia para saber si el hijo que tuvo era suyo. Hoy, casi cuatro años después, Brian sorprendió a sus seguidores con la mejor de las noticias.

"Él es Ian, mi hijo. Recién ahora, después de un tiempo de vernos y de empezar a generar el vínculo de padre e hijo, tengo el placer de presentárselos", celebró Brian al publicar la primera foto junto a Ian en sus redes sociales.

"Hace muy poco tiempo supe que no estaba solo en este camino que es la vida, que había alguien más que cambiaría mi vida para siempre. Costó. Luché. Muchas veces dije: 'No sigo más ni lo vuelvo a intentar', pero siempre había algo que me decía que tenía que seguir en la búsqueda. Valió la pena. Hoy me brinda su amor de hijo y me hace feliz", explicó.

Brian y Ian se parecían, los vecinos del barrio continuamente se lo decían y la Justicia, con una prueba de ADN en 2017, confirmó lo que él siempre sospechó. Desde entonces, con la aceptación de la madre, Brian y Ian se convirtieron en padre e hijo.