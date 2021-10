Varios artistas sanjuaninos que viajaron en dos oportunidades a Buenos Aires para desarrollar en Tecnópolis 2021 la puesta en escena de "Evolución", el espactáculo central de la Fiesta Nacional del Sol, dieron positivo de coronavirus al regresar a la provincia.

En este sentido, desde la producción comunicaron sobre las decisiones que han tomado para evitar un nuevo brote de Covid-19.

En primer lugar destacaron que todos los integrantes, "no importa el rol" deberán presentar certificado negativo de coronavirus con fecha de testeo miércoles 27 de octubre y remarcaron que deben enviarlo hasta las 17 de ese día. Además, según el resultado de los testeos evaluarán la posibilidad de realizar el 3er viaje.

El comunicado completo

Estimados integrantes del proyecto “Evolución” en Tecnópolis 2021. Atentos a posibles casos positivos de covid-19 en algunas áreas del espectáculo y en virtud a que nos encontramos a mitad de la ejecución del proyecto, hemos tomado la decisión como producción de que:

1- Sin importar área o rol, sean o no contactos estrechos de casos positivos, presenten o no síntomas, hayan o no compartido habitación; TODOS deberán presentar un certificado de resultado negativo / no detectable de covid 19 con fecha de testeo el día miércoles 27 de octubre 2021.

2- La Producción, según el balance de los casos positivos - negativos evaluará la viabilidad del 3er viaje.

3- Los certificados deberán ser presentados a más tardar hasta las 17hs del día miércoles 27 de octubre de 2021 a sus productores / jefes de áreas correspondientes por mail o wps según se prefiera.

4- El certificado adjunto tendrá carácter de Declaración Jurada.

5- Centros de Testeo:

- CAPS BARASSI: San Lorenzo y Matías Zavalla de lunes a viernes de 8 a 17hs.

- IxD: Las Heras y Bautista de 8 a 14hs.

- ESTADIO ALDO CANTONI: San Luis y Urquiza de 8 a 17hs.

6- Apelamos e invitamos a seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes tanto en San Juan como en BsAs para garantizar la continuidad del proyecto.

Gracias.

La Producción