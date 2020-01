Durante dos semanas, los sanjuaninos tendrán la posibilidad de trabajar junto al español Eduardo Guerrero que regresará a la provincia para ofrecer una residencia para bailarines en danzas españolas y flamenco, mayores de 16 años, para la que todavía hay plazo de inscribirse (ver aparte). Los seleccionados serán parte de su obra inédita Don José, una versión particularísima de Carmen, donde el aire flamenco será el protagonista junto a Eduardo y a 20 bailaores y bailaoras locales en una nueva producción del Teatro del Bicentenario que tendrá lugar el 14 y 15 de marzo próximo.



Guerrero empezó a bailar con sólo 6 años construyendo los cimientos de su profesión con figuras de la talla de Mario Maya, Antonio Canales y Manolo Marín, entre otros; además de abrirse al contemporáneo y el clásico. Convertido en un carismático astro del flamenco por su capacidad física y su técnica depurada, en marzo del 2019, recaló por primera vez en el Bicentenario con su espectáculo homónimo, en el marco del cual dirigió un flashmob en el Paseo San Juan.



Este año, gracias a la repercusión de ambos trabajos, el artista oriundo de la ciudad portuaria de Cádiz, en 1983; volverá a pisar suelo local.



"La acogida del público fue tan linda el año pasado. Estoy muy feliz por la confianza del teatro para hacer este Don José que trata sobre la Carmen de Bizet de la que tenemos sólo una versión de esa historia que nos cuentan, no sabemos lo que pudo vivir él, nunca supimos si la mata por error, si ella le pide que la mate porque estaba más enamorada de él, no sabemos si realmente era tan bueno como nos cuentan. A lo mejor, ella quería ser libre o quería casarse y era él quien no quería hacerlo", explicó Eduardo a DIARIO DE CUYO, antes de su aterrizaje en suelo local para dar comienzo a la primera fase del proceso, que serán las audiciones y la selección del elenco para la construcción del proyecto.



Las pruebas serán el 2 de marzo y, según aclaró Guerrero, se tratará de un trabajo duro, "concebido para un proceso exigente". "Vamos a marcha forzada. Los que se anoten a la audición deberán ser conscientes que contaremos sólo con dos semanas para el desenvolvimiento de la obra que ya está escrita con la coreografía y varias pautas marcadas para trabajar directamente con los seleccionados", expresó el también coreógrafo sobre las características sobre las cuales girará esta residencia, la primera de su carrera fuera de su país.



Respecto a los ejes en torno a los cuales orientará la búsqueda de artistas, Eduardo subrayó: "Buscaré bailaores con personalidad", con la vista puesta en aspirantes que le llamen "la atención", que más allá de poseer "una buena base de flamenco" también "estén preparados" y "vengan con disposición de ser uno mismo", de que se muestren "tal cual son". Es que, de acuerdo a lo que apuntó, a excepción de Carmen y Don José, el resto de los personajes serán "creados por ellos mismos".



"La persona que se anote no tiene que centrarse sólo en ser buen bailaora, debe saber interpretar y conocer de escena. No podemos detenernos en explicaciones. Tampoco buscamos profesionales, aunque si existen ¡bienvenidos sean!", destacó remarcando además que no pondrá un tope de edades en los participantes.



Con guión de su puño y letra, Don José verá la luz como resultado final. "No quiero que el público vaya a verla como un superestreno, más bien, la gente verá un proceso creativo que se irá creando capa a capa. En España, ya se está diseñando el proceso, el vestuario, la escenografía y todo lo que necesitamos; todo se realizará en el Bicentenario para que no sea tan elevado el costo de transportarlo. Queremos transportarnos al hoy. Hemos hecho unos guiones y procesos para cada escena, va encaminado a la trayectoria del protagonista que será el soldado no Carmen. Queremos contar su pensamiento, recordando su historia con ella, así comenzará. Yo lo encarnaré, estamos tratando que haya una bailarina neoclásica también para dar vida a la princesa de la que todos los hombres se enamoraban", mencionó quien para los bosquejos, tuvo en cuenta las diferentes versiones que fue recopilando.



"Principalmente, mi anhelo es trabajar con esos artistas que tanto me admiran y siguen mi carrera y que irán con la ilusión de aprender mucho más", señaló en referencia a la intensa labor que emprenderá con bailarines ajenos a su "cosecha', con el sueño de revivir a Don José "en diferentes partes del mundo recreando el mismo procedimiento que entablará en la provincia pero "con bailarines de cada ciudad".



DATO



Las inscripciones para la residencia en danzas españolas y/o flamenco serán hasta el 14 de febrero. Informes en la web del Teatro del Bicentenario