La cantautora Guadalupe Amani Imán integra la grilla de la segunda edición del Festival Apagar, que organiza la productora mendocina Tres Australes, a beneficio de las brigadas que combaten los incendios en distintos puntos de la Argentina.



"Para mí es muy importante participar", dice la joven, que es la única artista de San Juan invitada a este encuentro que se podrá ver por streaming el próximo 20 de septiembre a las 20 hs y del que también forman parte el grupo El plan de la mariposa y Ráfaga, entre otros. La artista, integrante del colectivo Casa Roja, resalta que el fin del evento tiene que ver con lo que para ella es una forma de vida. "Me dio mucha emoción cuando me invitaron, porque entiendo que así como esas personas estuvieron ayudando a extinguir el fuego, desde acá yo ayudo de otra manera. Hace 8 años me dedico a la permacultura y desde entonces en todo lo que haga, intento cumplir con alguno de sus principios. Creo en esto de: vivo lo que creo" compartió la cantante y compositora sobre el modo de vida por el que se rige, basado en un sistema ético que tienen que ver con el cuidado de la tierra, las personas y la comunidad, como también los límites al consumo y reciclar. Por eso, para Guadalupe este festival es el lugar justo para compartir su música.



La modalidad de participación consistió en que cada uno de los músicos enviara un video con una canción, que será compaginado en un programa general de unas dos horas, que es lo que se verá en el vivo, de manera gratuita y con un link para poder colaborar económicamente con la causa (https://apagarpartedos.eventbrite.com.ar).



"El reconectar con la tierra nos lleva a la fuente más primaria que existe y es realmente sanadora. Para mí participar en este festival es realmente importante no solamente por la Madre Tierra, sino por todo lo que estamos ocasionando. En estos incendios hubo gente que estaba arriesgando sus vidas, brigadas cuidando de los montes, los bosques y las reservas. Todos nosotros estamos sosteniendo y cuidando este planeta que es el único que tenemos" continuó la artista que describe que su música está unida a sus raíces.



"Soy argentina, afrosanjuanina, hija de un escritor afrouruguayo. Mis melodías tienen mucho que ver con eso, la cadencia afro está presente y cuando no es acústico se va fusionado con la música experimental, electrónica", describió la autora que para esta actuación nacional eligió su tema "Al alma", que acompaña con una caja coplera, junto a una fogata, haciendo una interpretación abordando el estilo de "canto medicina", una especie de ritual sanador.



"La canción habla de cómo nos olvidamos de lo que sentimos, de cómo el alma nos va diciendo qué camino seguir y cómo a veces adormecemos eso; y que la manera de autorescatarnos es prestar un poco más de atención y darnos más amor" explicó sobre su creación, cuyo clip fue filmada hace algunas semanas en la terraza de Casa Roja, filmado por una de las integrantes de este espacio de coworking artístico, Lourdes Milán, con la iluminación de Eugenia Arias.



Justo antes del confinamiento, Guadalupe -que aunque canta desde niña, recién comenzó a presentarse en público hace dos años- había comenzado a grabar su primer EP en Mendoza con Leo Martínez y al tener que interrumpirlo siguió trabajándolo aquí con Darío Quiroga. La sanjuanina destaca además haber logrado como padrino musical a Sergio Sandoval, un músico argentino radicado en México.



Los organizadores del festival explicaron que la idea "surgió luego de conocer la apremiante situación que nos relatarán de primera mano quienes están poniendo el cuerpo las veinticuatro horas en guardias, en los lugares donde ocurrieron y ocurren los incendios" y por eso comenzaron a convocar a artistas que se sumarán a esta causa solidaria para conseguir fondos. Por eso lo recaudado el 20 de septiembre irá a Brigada Chavascate, Brigada Ambiental Cosquín, Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, Bomberos Voluntarios Cosquín, entre otras instituciones, según informaron desde Tres australes.



Completan la lista de los artistas de este streaming, Brassass, Belén Conte, Dos Más Uno (Bs.As), CheChelos (Neuquén y Bs.As), Paula Neder, Juanma Schenone, Goma Pacheco (Mendoza), Orquesta Plazoleta AllStars (Tucumán), Khati Mansilla, FerAleman (desde España), El Rolty (México), Rulo (Chile).