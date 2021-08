Ante tanta pálida de un contexto cultural difícil, los chicos de King of Banana no bajan la guardia y siguen en carrera. Con espíritu combativo y autogestivo, encararon el videoclip de una de sus canciones "La cumbia del campeón" en plena pandemia. Y el material llegó a un circuito no imaginado por ellos: ahora es parte de una grilla de 50 producciones de artistas de todo el país, reunidos en la galería virtual Yo te ví 2021 del programa Estudio Urbano, que organiza la Dirección de Música de la Ciudad de Buenos Aires. Este ciclo de difusión y promoción de músicos independientes argentinos, elegirá a 8 videos de los 50 pre-seleccionados para dar dos emisiones especiales por la seña oficial de televisión abierta de CABA, por Radio La Once Diez y por redes sociales, a través del voto de un jurado calificado.



Los King, con su audiovisual, compartirán espacio con exponentes tales como La Nave, La Bomba de Tiempo, WOS, Lisandro Skar, Caballero Sifar, Daniela Milagros, El Otro, Lalo Aguilar, entre muchos otros. Este hecho los potencia en su objetivo de proyectarse fronteras afuera de la provincia y les da un nuevo envión anímico a la espera del próximo lanzamiento de su tercer álbum de estudio "Discovery King", pensado para septiembre. Danilo Espejo, voz y frontman de la "Máquina de hacer cumbia", habló con DIARIO DE CUYO respecto a su participación en el certamen: "Nos inscribimos porque estamos atentos a lo que está sucediendo con la escena musical y vemos que es una buena oportunidad para mostrarnos mejor, con un video hecho con muy buena calidad. Aunque hay otras bandas participando, que en sus espaldas tienen una producción de mayor peso, nosotros logramos llegar con lo nuestro, hecho en la provincia y por profesionales sanjuaninos, financiado por nosotros mismos. Esto nos llena de orgullo y nos da satisfacción saber que vamos por el buen camino". "Para ser campeón / hay que encontrar el modo / de nunca abandonar y siempre darlo todo / si estoy cansado recupero la energía conmigo mismo / la batalla es día a día", reza una de las estrofas de "La cumbia del campeón", esta pieza es inspirada en la vida del entrenador de boxeo de Danilo -que por fuera de la actividad musical también práctica la disciplina-, Mario Cabello. "La escribí porque sé que, como todos los boxeadores, llevan una vida muy sacrificada, con el condimento especial, que me ayudó mucho a mí también. Hace años que me entrena y es un ejemplo a seguir para mí", comentó el cantante y agregó: "Hay como un paralelismo entre la vida del boxeador, con la vida del músico y cómo sé que es una lucha de todos los días, combatimos cada fin se semana para llevar la alegría al público".



El videoclip, fue realizado bajo la dirección de Facundo Bustamente, con la asistencia de Antonella Invernizzi y la producción ejecutiva de Andrés Dech y Cristian Espejo. Además, contó con el aporte de GHM Contenidos. Fue filmado en el Club Mocoroa en 2020 y la participación de artistas de danza contemporánea, malambo y flamenco. La elección de los 8 videos finales para que sean emitidos por televisión, en el ciclo Yo te vi 2021, aún está por definirse y próximamente se anunciará la decisión del jurado.