Es una verdadera leyenda de la canción latinoamericana, con más de 70 álbumes grabados y millones de discos vendidos, pero su nombre volvió a ponerse de moda luego de que el realizador mexicano Alfonso Cuarón incluyera su tema "Te he prometido", en la premiada película "Roma", una de las grandes favoritas de los Premios Oscar. Desde su casa de Miami, el cantautor argentino que se prepara para el concierto "La caravana del amor" en California, dijo que es una "bendición divina" lo que ha ocurrido.



"Te he prometido" ha sonado muchas de las veces que Cuarón ha subido a recoger los numerosos premios que le han llovido antes de los grandes premios de la Academia, en los que compite en diez categorías. Y así ha llegado a oídos nunca imaginados por el santiagueño nacido hace 76 años en Villa Atamisqui. De hecho, según le contó la compañía Sony, Harrison Ford la escuchó, preguntó quién cantaba y dijo que quería tener sus discos, los cuales ya le han hecho llegar. La canción, que en la película canta Yalitza Aparicio -que encarna a la empleada doméstica que es el personaje central- se colocó en el noveno puesto de los 40 éxitos latinos en EEUU en iTunes.



Si bien esta canción le ha dado una sorpresiva trascendencia, no es el único éxito del compositor que sigue trabajando fuerte. Leo Dan, quien dijo que de hacerse una película sobre su vida, le gustaría que la dirigiera Cuarón, ha recorrido el mundo con Mary es mi amor, Como te extraño y Esa pared, entre otras. Y su último disco, Celebrando a una leyenda. Leo Dan (Sony), que contiene 15 grandes éxitos cantados a dúo con otros artistas latinoamericanos y una española, fue el disco más vendido en México en 2018. Ahora prepara una segunda parte que saldrá en mayo o junio.



Amante del folclore argentino y el cante jondo (motivo por el que vivió en España a finales de los años 60), dice que alguna vez pensó en dejar de cantar baladas y otras canciones ligeras para dedicarse a interpretar música cristiana. Pero, estando en Ecuador recibió "un mensaje de Jesucristo" a través de una mujer que había padecido un cáncer y se había curado milagrosamente. Un amigo lo llevó a verla y al día siguiente ella le hizo saber que Jesús quería que siguiera cantando sus canciones para "conquistar almas para el Señor", según cuenta con total naturalidad. Por eso sigue en la música y llenando espacios para 20 o 30 mil personas como los que recorrerá con "La caravana del amor", que presentará el 9 de febrero en el Citizens Business Bank Arena de la ciudad californiana de Ontario y luego en otras localidades. (Por Ana Mengotti, EFE)



"Te he prometido"

Leopoldo Dante Tévez -Leo Dan- compuso "Te he prometido" en 1969, cuando ya era un artista consagrado de la "Nueva Ola". En una entrevista realizada por Gabriel Lerman contó que la compuso en el estudio "porque me tenía que ir a España y necesitaba completar un disco". La arregló un guitarrista, la grabó y dijo: "Espero que nunca tenga éxito, porque no la quisiera cantar más". Es que le recordaba la historia que la inspiró: una chica que creía que era su novia y no lo era. Cuando fue a su cumpleaños, ella le dijo "Te voy a presentar a mi novio", y él le respondió "pero si tu novio soy yo"; entonces la chica contestó: "No, tú eres mi mejor amigo". La canción -que fue un éxito en México, adonde Leo Dan se mudó- dice:





Te he prometido que te he de olvidar

cuanto has querido y yo te supe dar,

solo y herido así me dejas,

sabiendo que mañana irás con otro al altar.



Llorarás, llorarás por tu capricho

si yo sé que es a mí a quien quieres,

no podrás ser feliz con ningún otro

pues conmigo conociste el amor..

sí el amor.. sí el amor