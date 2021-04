Germán Martitegui se hizo popular para el público general cuando comenzó a ser jurado en el certamen Masterchef de Telefe, que el año pasado volvió a la pantalla con su versión celebrities.

En una entrevista que dio Chantal Abad, cocinera e integrante de Es por ahí y ex Morfi, le consultaron acerca del rol del chef. "¿Te sorprende que le digan ‘maltratador’ a Martitegui en algunos casos?", le preguntó Rodrigo Lussich y ella fue contundente: "No, no me sorprende para nada".

"Yo entiendo el personaje, entiendo el rol, que es un formato que pide un malo y que en todas las versiones del mundo tiene un malo, que es un malo con el que hay que jugar. Pero en mi opinión personal siempre hay límites, limites donde ya el respeto y el hostigamiento al otro a mí no me gustan", agregó.

Además, consideró que "a mí hay cosas que me parecen divertidas y otras que no. A mí el hostigamiento no me parece divertido". En tanto, el conductor acotó: "Pero ahí hay una base en Martitegui. Él es así", a lo que Chantal expresó: "No lo sé, tampoco soy amiga. Sí sé que es una persona seria".

Por último, comparó el trabajo de Martitegui con otros jurados: "Lo ves a Donato de Santis y te das cuenta que es otro perfil, a él lo conozco más y tengo otro tipo de relación. Él siempre tiene un perfil más fresco, más alegre y por ahí tiene otra forma de abordar las cosas. Para mí el ejemplo claro fue Dolli Irigoyen cuando estuvo como invitada la temporada pasada. Fue recta, firme, pero correcta y educada".

Fuente: Pronto / El Sol