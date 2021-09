Con Amigarumis: las aventuras de Pepa y Lucy, una función exclusiva para los merenderos, dará comienzo el viernes próximo la cuarta edición de Sanjuaniiiños, el festival de teatro infantil que por primera vez tendrá carácter nacional: En 2018 y 2019 fue regional, en 2020 debido a la pandemia se hizo provincial y esta vez contará con la participación de elencos seleccionados de Mendoza, Neuquén, Córdoba y Santa Fe, que se sumarán al anfitrión. Organizado por Celeste Castro y Ana Paula López junto a Bárbara Olmedo, Emiliano Voiro, Marcos Garcés y Anahí del Valle; y con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura, serán tres días de funciones (hasta el domingo), en los que se desplegarán cinco propuestas teatrales y un taller, todos presenciales y sujetos a protocolo vigente.



"Hace mucho tiempo que nosotras trabajamos con público infantil, que también requiere de este servicio cultural y que no solo lo divierte sino que también enseña y forma sobre diferentes temáticas, porque por lo general las obras tienen un mensaje o brindan algún conocimiento o aprendizaje, siempre hay algo que te deja pensando", comentó a DIARIO DE CUYO Castro, quien recalcó que, además, el encuentro se propone despertar y consolidar el gusto de los niños por este arte. "Ese es uno de los objetivos principales del festival, la formación de espectadores", subrayó la actriz y productora, quien considera que es un género todavía no suficientemente explotado en la provincia. "De hecho, los talleres de formación que se brindan desde el primer festival tienen ese fin, fomentar el teatro infantil entre los hacedores teatrales. Nos da orgullo decir que hay gente que ha tomado estos talleres y se ha animado a indagar en este género; pero aún así la oferta que hay aquí no es tanta", señaló. "Para chicos, en San Juan, lo que más se destaca son los títeres, que ocupan un lugar muy importante. Pero en cuanto a teatro de actores, falta. Hay algunas obras que vienen hace un montón, se mantienen en cartelera, pero no hay una continuidad de generar cosas nuevas. Por eso creemos que esto es como plantar una semilla, esa es la idea. El festival es una vez al año, pero está bueno para motivar, para conocer y ver qué se está haciendo afuera y acá" sumó López, quien consideró que algunas veces es un género "subestimado".



"Por ahí se piensa que hacer teatro para chicos es una cosa menor, poner un par de cuestiones graciosas y listo; pero no es así, es bastante difícil llegar a los niños. Sin embargo, cuando la propuesta es buena, el público responde y muchísimo; la gente va a las funciones. Y en este caso van a haber obras de distintos lados, grupos independientes muy buenos, así que los invitamos a que se acerquen a las salas. Esa es la misión del festival, acercar al público y a los artistas; y de a poco seguir creciendo y hacer crecer el teatro infantil en San Juan", cerró López.

El taller

"Caída al vacío, golpes, y otras torpezas"

Taller intensivo de recursos teatrales dictado por Kevin Viñals (Mendoza). Está dirigido a actores, actrices, artistas de circo y hacedores del área. Será el viernes 17, de 18 a 20 hs; y el sábado 18, de 10 a 12 hs; ambas jornadas en el Ferro Urbanístico (sala 3) Costo $800 - Cupos limitados

EL DATO Entradas $450 y promo de 4 por $1600, online, a través de la plataforma Eventbrite, https://sanjuaniiinos-festival nacional.eventbrite.com.ar Abonan desde los 3 años y habrá un obsequio para los niños que asistan.

Amigarumis, las aventuras de Pepa y Lucy

Viernes 17 - 15:30 hs. Función cerrada para merenderos.

Elenco Concertado (San Juan)

Una historia ágil donde las protagonistas atraviesan las más insólitas situaciones. Pepa y Luci, dos amigas de la infancia, emprenden la difícil tarea de llamar la atención, disimuladamente, de un compañero de colegio del cual Lucy está perdidamente enamorada. Pero los planes que llevan adelante no resultan como esperaban y las consecuencias podrían poner en riesgo su amistad.

Sueños de Pastel

Sábado 18 - 17 hs. Lugar: El Avispero Escénica (Entre Ríos 1566 sur)

Elenco: Entretenedores Teatro (Neuquén).

En la famosa panadería de Doña Felipa, un día la pastelera se olvida unos cuantos pedidos especiales. Ante tal apuro, decide convocar a un ayudante y quien acude es Miguelito, un personaje peculiar con sueños olvidados de pastelero. Allí comienza la aventura de Sueños de pastel, un camino dulce para recorrer y darse cuenta de que los sueños están más cercanos de lo que uno cree y que no hace falta estar dormido para soñar.

Pipi y sus argonautas

Sábado 18 - 19:30 hs. Lugar: El Avispero Escénica (Entre Ríos 1566 sur)

Elenco: Itinerante Teatro (Córdoba)

Pipi, cansada de que los trofeos se los lleve uno solo cuando se ha ganado en equipo, está dispuesta a cambiar esa situación de una vez por todas. Para eso elabora un plan maestro: modificar el pasado para que el presente sea como ella lo sueña. Convoca a sus amigos Tommy y Annika a una junta extraordinaria para buscar un libro mágico llen o de mitos y leyendas. Ese libro es su máquina del tiempo.

Transforma Bestias y Función Descabechada Escabeche

Domingo 19 - 18 hs. Lugar: Sala TeS (Juan B. Justo 335 Sur -Rivadavia )

Elenco: La gorda azul (Santa Fe). ¿Llevarían una carta a un desconocido? ¿Y si fueras un cartero? ¿Tenés ganas de reírte o asustarte, o las dos cosas? Todo esto en un castillo muy especial donde nada (ni nadie) es lo que parece; y a cada momento lo que estaba ya o está o aparece lo que nunca te imaginaste. Allí pasan muchas cosas raras y solo con ayuda del público podremos salir.



Presentación y cierre de la jornada con la Intervención de Kevini (Mendoza). Todas las destrezas circenses serán puestas a prueba en la Función Descabechada Escabeche. Kevini abre las puertas a su pequeño gran circo y descubrirán nuevos mundos a través del juego y la torpeza ¿Qué sucederá?