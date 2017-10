Que Pepito Cibrián Campoy -el padre de la comedia musical en Argentina- lo convocara a él, que lo admiraba desde niño, para que hiciera la música de "Sherlock" (que estrenó en agosto pasado en Buenos Aires), ya fue para Pablo Flores Torres como tocar el cielo con las manos. Pero el destino, y su talento, le tenían reservada otra sorpresa al sanjuanino: fue elegido por Cibrián para musicalizar "Drácula Rock", una nueva versión que verá la luz en enero del 2019 en el porteño Teatro Astral. Así lo confirmó el hijo de Ana María Campoy y Pepe Cibrián en la mesa de Mirtha Legrand, donde también anunció que el año próximo recorrerán -con Pablo y Claudia Duce- todo el país, incluida San Juan, para dar seminarios de teatro musical. Y dado que todo el elenco de Drácula Rock estará conformado por "gente nueva", también en ese raid se irán preseleccionando artistas que participarán de la audición final en Buenos Aires.



"No deja de ser uno de los desafíos más grande que he tenido, por no ser el más grande. Pero estoy muy seguro de mi trabajo y la conexión artística con Pepe es brutal", comentó a DIARIO DE CUYO Flores Torres, quien además de tener su propia compañía Clann EG (con la que hizo varios títulos en San Juan), es compositor musical en Disney Channel y miembro de la escuela de Valeria Lynch. "Él siempre va llevando el trabajo musical a lo que quiere. Es el maestro y del que hay que aprender. El rock siempre ha sido parte primordial en mi vida musical y él lo sabe y lo revive en cada una de nuestras creaciones. Aprendo de una manera inimaginable a su lado y, con orgullo, él confía en mí", se explayó el joven.



Si bien cuenta con los mismos personajes y tiene circunstancias similares, la clave es que en Drácula Rock (que contará con una banda de rock en vivo) no hay fantasía, se desarrolla en un contexto realista: "El vampirismo de hoy es la droga, la que te mata en vida, te quita la familia, los amigos. Y Drácula es eso, un sujeto de mucho poder, que controla todo ese mundo", anticipó Pablo, quien aclaró que esta versión no compite ni reemplaza al musical estrenado en 1991. "Esta versión forma parte de la renovación constante que tiene Pepe Cibrián. Es admirable cómo se revitaliza y eso hace de él una leyenda", subrayó.

Maestro y discípulo. Abajo con el póster de Sherlock, un éxito, primera obra juntos



Encantado con la dupla, tiene una palabra para describir cómo es trabajar con el creador de El jorobado de París y Dorian Gray, el retrato: "Monumental". "Él es exigente, compañero, generoso... Su intelectualidad es bestial y, considero, embriagadora a la hora de crear", describió Flores Torres, quien destacó otra cualidad, que se puede ver reflejada no sólo en su propio presente, sino también en muchos artistas del país: "Él siempre tuvo en cuenta con sus obras lo importante que es Argentina, sabiendo que un gran talento puede venir de cualquier parte del país".