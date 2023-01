El inicio del 2023 viene surtido en materia de artistas nacionales con la seguidilla de festivales que hay por toda la provincia y que reúnen a figuras del folclore, el cuarteto y la cumbia, el pop y la música urbana. Pero para beneplácito de sus cultores, el rock nacional también se hará sentir en los primeros meses del año, especialmente de la mano de productores privados que ya han programado un puñado de platos fuertes para este comienzo de año. Don Osvaldo será, en este terreno, la punta de flecha a la que luego seguirán Rata Blanca y Divididos. Y aunque Mr. Say no more no llegará a tierras cuyanas, los fanáticos de Charly podrán disfrutar del tributo de Música para volar, que ya agendó dos funciones del MTV Unplugged.



Con entradas que oscilan entre 5 mil y 8 mil pesos, es cuestión de ir haciendo reserva para poder disfrutar de alguno de estos recitales (o por qué no, de todos) y así empezar a deshojar un nuevo almanaque con el espíritu bien arriba.



Viernes 27 de enero, 21 hs en Hugo Espectáculos. Las entradas cuestan $6000 (más costos por servicios si se compran por internet) y están en venta en www.edenentradas.com.ar



Si se repite lo que la banda liderada por Patricio Rogelio Santos Fontanet viene tocando -el primer gran show del año fue el fin de semana pasado en Mar del Plata, un éxito rotundo-, llegará a la provincia con un repaso por sus tres discos, especialmente de Flor de Ceibo, el último, que subieron a plataformas en diciembre tras editarlo también en soporte físico. Sería un show de unas dos horas, donde también entonarán algunos temas de Callejeros, como Fantasía y realidad, Tan perfecto que asusta y Un lugar perfecto, bocadillos especiales para los más nostálgicos.

Hace unos días, el combo tocó en el Obelisco, en un emotivo homenaje musical a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón.



El recital será el jueves 23 de marzo, a las 22 hs en el Estadio Aldo Cantoni. Las entradas están en venta en masticket.ar y cuestan: Popular norte $5000, Platea este $6000, Campo general $6500 y Platea oeste $8000 (más gastos por servicios por internet, entre $600 y 960).



El combo integrado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella celebrará con sus acólitos sanjuaninos sus 35 años de historia con un espectáculo que el 29 de enero estrenarán en Mar del Plata, recorrerá distintas provincias -por ahora San Juan es la segunda estación- y tendrá como hito el 13 de mayo, su regreso a Vélez. "A casi 30 años de la presentación de La Era de la Boludez, elegimos volver a este estadio', escribieron en sus redes, aludiendo a aquel show donde padecieron los problemas de sonido.

La aplanadora está preparando nuevos temas que conformarían su nuevo disco y se espera que algunos de ellos suenen en el tour, sin descartar los clásicos.



Subirán a escena el viernes 24 de marzo, a las 21 hs, en Hugo Espectáculos. Las entradas cuestan $5000 (más costos por servicios por internet) y están disponibles en Blue Note, Cultura Under y Skate Shop; y online a través de https://www.todopass.com.ar (show para mayores de 18 años).

El combo formado en 1985 en el Bajo Flores (Buenos Aires) y actualmente integrado por Walter Giardino (líder y guitarrista), Adrián Barilari (voz), Danilo Moschen (teclados), Fernando Scarcella (batería) y Pablo Motyczak (bajo), desplegará su rock metálico nuevamente en San Juan, uno de los paradores de su gira nacional que arrancará el 2 de marzo. En su periplo, que sucede una gira por Estados Unidos y Latinoamérica, desgranará los éxitos de su discografía -que cuenta varios discos de oro y 1 platino- entre los que suenan La leyenda del hada y el mago, Aún estás en mi sueños y El reino olvidado.

Charly García MTV Unplugged, de Música para volar. El viernes 10 de febrero en Bodega Merced del Estero, con dos funciones: a las 20 hs y a las 22 hs (capacidad limitada de 250 personas por función). La entrada cuesta $4000; y con voucher de comida y copa de vino, $6.500 (más costo de servicio por internet, de $400 y 650). Habrá gastronomía, barra de tragos y mesa de vino de la bodega anfitriona. Tickets en venta en entradaweb (show para mayores de 18 años)



A lo largo de un par de horas, el espectáculo recorrerá el disco de Charly García de forma íntegra, incluyendo los arreglos de cuerdas originales, con violín y violonchelo diseñados especialmente para esta puesta (instrumentos que en estas presentaciones estarán a cargo de dos artistas sanjuaninos)... ¡y hasta la muñeca Barbie! Un disco fundamental en la historia del rock nacional argentino, con las canciones del gran Charly en versiones inolvidables, al mejor estilo de Música para volar (que ya hizo en la provincia, y con éxito, su show sobre Gustavo Cerati).