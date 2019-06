Ana Rosenfeld contó que el juicio millonario que inició por el caso de Beatriz Salomón, quien falleció el último sábado, contra el canal América, la productora Eyeworks Cuatro Cabezas y los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miram Lewin sigue su curso en la Corte Suprema.

La sentencia en primera instancia condenó a todos los acusados luego de 12 años de litigio. Debían resarcir a la actriz por un monto de 30 millones de pesos, en 2017. Los condenados apelaron y la Cámara les dio la razón. Salomón, entonces, apeló ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que todavía está vigente.

"Beatriz no estaba esperando una disculpa, sino que se haga justicia. Las disculpas hubieran llegado a través de la justicia. Pero no llegó. Nada llegó a tiempo", dijo la abogada en diálogo con Moskita Muerta.

"Ahora estamos la Corte que tiene en sus manos la decisión final y a partir de la resolución vamos a poder ver si se equilibra el daño que se ocasionó", agregó.

Rosenfeld, además, enfatizó en el daño que se ocasionó la cámara pública a las hijas. "La Cámara consideró que las niñas no habían sufrido ningún daño, aunque estuvo probado que fueron perjudicadas porque no solamente se produjo el divorcio de sus padres por la cámara oculta sino todo el daño a posteriori", opinó. Y agregó: "La Corte tiene que definir si lo que Beatriz percibió en vida es exiguo y hay un número resarcitorio mayor para poder recomponer a sus hijas, ya no a ella".

Cuando América recibió la condena, Jorge Rial dijo que el fallo era un "disparate". "Es una decisión de la Justicia que va a ser apelada como debe ser", comentó.

Por último, Rosenfeld explicó que la Cámara dejó sin condena a América, Rial, y Ventura, y condenó a Eyewords. "La Cámara estuvo equivocada en la manera en que lo resarció. Lo dejó a una cifra exigua comparada a todos los años de sufrimiento que tuvo", aseguró.