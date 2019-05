Al ritmo del Rey del Pop. La Cía. Dans le Ciel dirigida por Marina Zeghaib e integrada por las bailarinas Leila Saker y Daniela Salguero.



Con una propuesta original, la Cía. Dans le Ciel lanza un tributo a Michael Jackson con la puesta coreográfica de Billie Jean, que puede verse desde hoy a las 12 en las redes sociales. El conjunto dirigido por Marina Zeghaib -con Leila Saker y Daniela Salguero- presentará un clip que fusiona las danzas árabes con el rock y el pop, entre otros géneros, danzando por distintos escenarios urbanos de la provincia.



Junto a la productora DancePro 2.0, el cuadro en honor a Jacko es el primero de una serie de videos entre los que se encuentran Another day in the Paradaise, de Phil Collins, que será rodado en el Museo Gnecco; y Alejandro de Lady Gaga; y estará disponible en las cuentas de Facebook (danslecielcompany), Instagram (@cia.dansleciel) y Youtube (Marina Zeghai), como adelanto del espectáculo que estrenará sobre fin de año, según manifestó la directora, quien agregó que abrirán una convocatoria para sumar bailarines.



"Nuestro objetivo es trabajar el aspecto convencional y no convencional del Bellydance, incursionando por disciplinas y recursos artísticos que logren una fusión armónica con esta milenaria danza", afirmó la creadora del show. "Fusionar, experimentar y entretener son nuestras principales herramientas. Salir de lo común de las Danzas Árabes es nuestra motivación, sin perder la esencia", señaló.