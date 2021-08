Martín Fabio, "el Mono' de Kapanga, fue una de las revelaciones de la primera edición de Mastecherf Celebrity, donde consiguió que su música se extendiera a nuevas generaciones. Sin "aflojarle', en medio de la crisis sanitaria en la que el sector del arte fue uno de los más perjudicados, el cantante unió fuerzas con su hijo Tobías (de 19 años) para darle forma a Pardepe. Así, lo que comenzó como una "tocada familiar' se afianzó y este viernes sonará en San Juan con el joven en guitarra electroacústica y el veterano intérprete en micrófonos. En la primera gira por el país, la dupla arribará al escenario de la Sala del Sol con clásicos kapangueros y otras formaciones emblemáticas como Catupecu Machu, de la que interpretarán temas como Entero o a pedazos. En el marco del denominado Tour Feliz, ambos dialogaron con DIARIO DE CUYO sobre la repercusión del programa de cocina de Telefe, la música en el encierro, las adicciones, la situación que atravesó "Chano' Moreno Charpentier -fue baleado por un efectivo de la policía en medio de una confusa situación que se investiga- y la capacidad sanadora del arte.

"En 2013, en San Marcos Sierra, Córdoba, nuestro lugar para relajar y despejar, empecé a tocar la guitarra y surgió Pardepe, un poco en broma', expresó Tobías acerca de los inicios del proyecto. Sin embargo, el formato "en serio' nació en la cuarentena estricta con la culminación de los estudios secundarios de Tobías. "A partir de ahí, decidimos darle para adelante. Yo siempre le dije: +Cuando termines la escuela vemos'' y acá estamos', agregó el Mono evocando sus comienzos musicales con un toc toc y una pandereta con chapitas de gaseosa.



Mientras se reprograman los compromisos asumidos por los festejos de los 25 años de Kapanga para septiembre y octubre, según dijo la voz líder, recorrerán San Juan y Mendoza con hits como El mono relojero y El universal en un concierto de tono íntimo.



"Queremos aprovechar estos tiempos de apertura y tocar, después de un año y medio encerrados en casa de la que salí sólo para grabar Masterchef', apuntó Fabio después de su participación en el reality gastronómico en el que recalcó: "No me corté, no me quemé y me fui siendo semifinalista'.



Justamente acerca de la experiencia y la exposición en este envío, el Kapanga advirtió que la producción "no imaginó que mi personaje iba a empatizar tanto con el público. Pero yo conozco sobre la popularidad y no me extrañó eso. Lo que me extrañó es que se plegó gente más chica y más grande que quiso conocer nuestra música', sostuvo.

"La música es una ayuda muy grande pero hay que saber usarla. Es un poder oculto que hay que saber usar, como le sucede a los superhéroes'. Martín y Tobías

"Luego de Masterchef no salí a ningún lado, pero que el nombre la banda se mencione durante tres meses y medio en un programa que se veía toda las noches por millones de personas fue importante para la vigencia y para que otro público te conozca', agregó el músico, que para ponerse al frente de la cocina lo primero que pensó fue en "qué cocinar' y tuvo que ver tutoriales, versiones de Masterchef de diferentes nacionalidades y realizar un curso intensivo para aprender a limpiar pescados, carne y principios básicos de pastelería, lo que fue "demasiada información junta', como señaló.



Pero también enfatizó en que había una necesidad de volver al ruedo. En este marco, Tobías tomó la posta: "La música nos ayudó a pasar el encierro, es una energía aparte, un elixir extra', afirmó quien dijo que vino al mundo a hacer música y, además de tocar con su padre, trabaja en su carrera como solista y dentro del grupo porteño Los Tabaleros con un folclore de fusión, en un "sueño cumplido'.



En tanto que el Mono dijo que, como consecuencia, "no sabía cómo vivir en mi casa, no sabía de horarios, se frenó el mundo' y que "Ahora, se ve una luz al final del túnel', dijo el cantautor que de esto sabe bastante.



Y, si bien su trayectoria con Kapanga la hizo cuando ya estaba "limpio', él todavía recuerda la cruda realidad que tuvo que sortear hace 28 años con la cocaína y el alcohol. "Yo soy un sobreviviente que puede contarla. Es difícil de ocultar, uno se siente avergonzado y culpable, además de hacerte daño a vos mismo, se lo hacés a quienes están a tu alrededor' mencionó tras rehabilitarse de las adicciones cuando Tobías "no estaba ni en los planes'.



Así es que con la autoridad que le da haber pasado por lo mismo, el artista de Quilmes se animó a hablar de la causa del ex Tan Biónica.



"La música siempre está presente para hacernos sentir algún tipo de movilización. La música es sentimiento, hay muy poca gente a la que no le llega una canción, siempre hay una que te hace sentir bien. La música siempre salva. Cada persona lucha con sus demonios como puede. Chano hace 20 años que viene pidiendo ayuda, pero no es sólo pedirle al otro, sino también que uno ponga fuerza de voluntad. Ojalá que se recupere, que sea la última, ya la vida le dio varias oportunidades. Yo ya me hubiese muerto en la primera que le pasó. Hay gente que no tiene su suerte. Espero que aproveche este envión', reflexionó.



Es que, al mismo tiempo, coincidieron en afirmar a dúo, que "la música no salva sola'. "La fuerza está en uno. Uno es el responsable de lo que le pasa. La música es una ayuda muy grande pero hay que saber usarla. Es un poder oculto que hay que saber usar, como le sucede a los superhéroes', mencionaron padre e hijo o "progenitor y primogénito', como les gusta presentarse en escena.





Dato

Show en Sala del Sol (Rawson entre Estrada y Esquiú) será este viernes a las 22 hs. Tickets $1200 en Cultura Under, Lola Cocucci y en www.eventbrite.com