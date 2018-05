Tiempos diferentes. Morena y Jorge, compinches, mientras que por estos días el conductor pasea por Londres junto a su novia, Romina Pereiro (abajo), y Morena estalla en las redes contra ellos.



Jorge Rial guarda silencio y sigue posteando fotos de su viaje romántico por Londres. Su hija sigue prendida fuego, desafiándolo a través de las redes sociales. La guerra menos pensada. El enfrentamiento inesperado de Morena Rial contra su padre deja tela para cortar diariamente desde que la semana pasada la joven llamara "sorete" al conductor y lo acusara de "amar sólo a sus gatos". Aunque en uno de sus posteos ella pidió disculpas, sólo le duró unos minutos y volvió a atacar.



"¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Corre por cuenta de ella. Nunca contestaría nada. Yo sé qué le pasa. Por eso no voy a decir nada", fue lo único que Rial dijo sobre las viscerales acusaciones de su hija de 19 años.



"Mirala a Rominita viviendo la buena vida, y nosotros que pensábamos que era buenita. Ahora está en Londres viviendo la buena vida y con Jorgito gastándose los mangos y nosotros sin un mango", dijo sobre la novia de su padre.



"Cómo me molestan las mujeres trepadoras" continuó esta semana en otra de sus largas publicaciones en la que acusa a su padre de instalar a Romina en el mismo edificio que él mientras que a ella le reclama tener que pagarle el alquiler. "Mantenida es la que está de viaje con él y la colorada procesada esa. Ahora de una Surán va a pasar a la Range Rover. Y lo peor es que la que le cayó embarazada le había regalado un Audi A3 0KM", escribió en Instagram en referencia a la actual y a la expareja de su padre.



"A mi hermana y a mí no nos quiso comprar ni un auto usado, pero vamos a ver después quién va a limpiarle el c... cuando sea viejo", fue otra de las picantes declaraciones de Morena.

Sobre el porqué de la furia, Morena explicó: "El peor de todos (por Rial) me mandó unos audios bardeándome y la verdad es que me cansé que sea así, por eso subí todo lo que subí. No me arrepiento de nada de lo que dije, nada de lo que dije es mentira. Además, me cierra todas las puertas posibles a trabajos y no me deja vivir mi vida en paz", escribió la chica, que insiste en que el conductor evita que la contraten.



En las redes, las revelaciones de la heredera del "Intruso" no pasan inadvertidas y generan comentarios de todo tipo. Crueles o inteligentes, pero ninguno de apoyo a la chica en su causa sino celebrando que ataque a Rial, a quien evidentemente pocos estiman.