Se lo dijo de repente, como un latigazo: "¿Te hiciste puto y no te vas a hacer peronista?", tan espontáneo, tan Midachi, tan Dady Brieva. Después del mano a mano del humorista con Luis Novaresio, estallaron las críticas en las redes sociales y las acusaciones de homofobia. Y aunque Brieva no es de ahorrar contragolpes, esta vez optó por el silencio. Fue el periodista quien aclaró los tantos, remarcando sus años de amistad: "Cuando charlan dos amigos vos te permitís algunas cuestiones. Si el que me hubiese dicho esto hubiera sido Miguel del Sel yo me hubiese sentido especialmente ofendido, porque no lo conozco, no tengo buen trato, tengo una posición crítica por la política y siento que tiene una actitud sumamente complicada".

Cuando se habían calmado las aguas, desde el living de Incorrectas y con móvil en directo desde Carlos Paz, donde está actuando Midachi, Moria trajo el tema y ahí sí Dady Brieva dijo lo suyo: "Fue producto de una relación de confianza hecha a través del afecto". Previo a esta declaración, Dady le había hecho a Carolina Papaleo -panelista del programa-, un comentario parecido ("A vos te conozco las tetas"), y luego explicó el porqué: "Como yo sabía que venía este tema le dije eso a Carolina porque tengo confianza, a Zámolo no se lo podría haber dicho".

Miguel del Sel apoyó a su compañero y colega y agregó: "En el humor, cuando hacés el mensaje de corazón, con picardía, nadie se siente ofendido, y así lo hacemos nosotros de manera natural". Aunque luego se mostró disconforme con la aclaración de Novaresio que lo involucraba. "No sé por qué me nombró Novaresio en esa nota porque yo nunca hablé de él. Me hizo notas bárbaras cuando yo entré en política y nunca lo agredería. No tengo nada en contra de Novaresio ni de nadie".

Moria Casán cerró el tema dándole la derecha a sus colegas artistas y, pegándole un palito a los indignados en la redes, les preguntó: "Por qué no salen de su propio clóset del prejuicio".