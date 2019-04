Dalma Maradona se enojó con una seguidora en Instagram y le respondió de la peor manera.

“Una pelo… me escribe diciéndome que no le diga PIPITA a mi hija porque no es ELEGANTE…“, explicó la actriz.

“Con Roma queremos saber como le dicen a sus hijos/as! LOS APODOS QUE USAN … A VER CUÁLES SON LOS ELEGANTES Y CUALES NO… LOS/AS LEEMOS…“, agregó con furia y adjuntó una foto de la pequeña haciendo un gesto obsceno.