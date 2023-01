La casa de Gran Hermano se prepara para una nueva gala de nominación. Los hermanitos están tejiendo nuevas estrategias y alianzas para entrar al confesionario y hacer el mejor juego posible para zafar de la placa y seguir en camino por los 15 millones de pesos y la casa que se llevará el ganador al final de la competencia. Marcos zafará de la nominación ya que es líder y al mismo tiempo tendrá el poder de salvar a uno de la eliminación.

Este miércoles no hubo gala de nominación y la misma pasó para el jueves en vivo. Sin embargo, Santiago del Moro, anticipó los votos que ejecutó Daniela en la espontánea que hizo ni bien fue eliminado Thiago Medina el pasado domingo. Es la primera vez que el conductor del ciclo que es éxito en la televisión revela, con autorización de Gran Hermano, los nombres de los jugadores votados y tal es así que comunicó que la morocha eligió darle los votos a Maxi y Ariel.

No está claro si el orden respondo al verdadero orden que pudo haber dado la participante en el confesionario, pero de ser así, el cordobés tendría tres votos y el reciente ingresante a la casa dos votos.

Daniela hizo la espontánea t te contamos a quiénes votó��



¡Mira #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2! #GH2022 pic.twitter.com/94D3eFs3UR — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 19, 2023

Por el momento no se aplicó la nominación fulminante que está disponible desde el lunes para todos los jugadores de la casa. De hecho, frente a las dudas sobre esta herramienta, Del Moro, tuvo que aclarar las pautas y enumeró: “Primero: cada jugador podrá hacer uso de la fulminante solo una vez. Segundo: La nominación fulminante manda a placa al elegido. Tercero: Quien haya usado la espontánea no podrá usar la fulminante en la misma semana. Cuarto: El líder no podrá quedar nominado y al mismo tiempo no tendrá el beneficio de salvar al que fue fulminado. Además, en caso de que la fulminante haya sido efectuada se conocerá el nombre de la persona nominada antes de comenzar la gala de nominación y la placa estará conformada por la persona afectada por esa nominación y por, al menos, cuatro personas más”.