Tras su cuestionada publicidad para promocionar su nuevo tema, Jimena Barón recibió un duro comunicado por parte del Colectivo Madres Víctimas de Trata.

"El sistema prostituyente funda sus bases en un entramado oscuro, perverso y poderoso que lejos está de nuestros sueños de libertad y emancipación feministas. Lo sabemos, lo conocemos bien, porque ése es el entramado que se llevó a nuestras hijas", repudiaron desde Instagram.

"Ojalá todas las personas en situación de prostitución hubieran podido elegir. Ojalá todxs quienes la ejercen estuvieran allí por su propia voluntad, trabajando por y para sí mismxs. Pero detrás de ese acto, muchas veces vendido por los mismos reclutores como acción empoderante, existe la explotación", continuaron indignadas.

Lejos de quedarse callada, Barón explicó el motivo por el cual eligió lanzar esta campaña en las calles: "Mi próxima canción habla de las mujeres. Como aprendiz de feminista (esto es un ejercicio diario) supe desde el principio que traería un gran debate".

"Por supuesto que sabíamos que generaría confusión y era la idea. ¿Qué folletos están bien y cuáles están mal?", agregó. Asimismo reveló que su próxima canción se llamará put... y manifestó: "¿Pensaron realmente que iba a dejar afuera a las mujeres que están orgullosas de ser trabajadoras sexuales?".

En medio de este escándalo, Ángel de Brito recordó en su ciclo, "Los Ángeles de la Mañana", un llamativo episodio que protagonizó la actriz en 2017 cuando fue convocada para grabar la tira "Quiero vivir a tu lado", en El Trece.

"En una de las tiras en las que trabajó, ella no quería tener un actor al lado, que hacía de su pareja, porque era gordo. Esto lo sabe todo Polka. Ella decía 'yo, con este cuerpo, tan divina, no puedo salir con este gordo'. El gordo era Darío Barassi", contó el periodista y dejó boquiabiertos a los televidentes.

En ese momento fue cuando Yanina Latorre opinó sin filtro: "¡Qué horror! Él es talentosísimo. ¿Qué tiene que ver que sea gordo? Ella no se acuerda que cuando empezó a trabajar que era más gordita, más grandota, y adelgazó un montón”.

Además, Lourdes Sánchez, indignada, agregó: "Ella tenía complejo con su nariz… A Darío lo quiere todo el mundo".

En abril de ese año, cuando realizaba la novela de PolKa, Jimena habló con la revista Watt y se refirió a su pareja de ficción: "Grabo más que nada con él. En un principio me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe. Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo. A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años".