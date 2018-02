Sumando nuevos desafíos en el mundo de la radio, Roberto Di Luciano ahora transmite para todo el país desde Radio Nacional. El conductor encabeza Nos levantamos, el programa que ocupa "la primera mañana" de la emisora y que se transmite desde San Juan para las 49 radios que componen la red de Nacional.



Desde las 6.30, Di Luciano -quien es director de la emisora local- se pone en la tarea de ser el nexo entre una red de corresponsales, un grupo de profesionales que están en el estudio en Buenos Aires y los oyentes de todo el territorio nacional.



"Es un informativo, con recorrido por tapas de los diarios nacionales, portales del interior, recorrido por las provincias y localidades, con un móvil en cada lugar, datos de la ruta y el tránsito en Buenos Aires y también un móvil desde allá. Es un programa de servicios", dice Roberto sobre el ciclo que comenzó hace apenas unas semanas y que en San Juan está en la sintonía de la tradicional AM 910 (101.9 en FM).



En la trastienda de este programa está un laborioso entramado ya que la producción general está en Buenos Aires. "La producción de acá acompaña, que me asiste a mí, que estoy conduciendo acá y no veo la mesa allá. Tengo la colaboración de técnicos, productores, de todos para este programa. El equipo de todos los días está integrado por Maximiliano Reta, Leo Bustos, Claudia Cabrera y Hugo Guardia. Yo tengo el guión de todo lo que pasa y le voy dando entradas a todos, sale en las 49 emisoras en todo el país en simultáneo", explicó sobre la mecánica de trabajo que ya había probado en parte el año pasado cuando condujo Puntos Cardinales, donde hacía entrevistas a personajes famosos, también trabajando a distancia con colegas de la Capital.



Aunque parece complejo hacer un programa a distancia, casi a ciegas, Di Luciano se centra en la nueva experiencia. "No es fácil, es un desafío, no les ves las caras... El programa del año pasado me sirvió de ejercicio de conducir sin ver a la locutora que era mi compañera", contó el conductor. Son parte de la propuesta las locutoras Nidia Aguirre y Lucía Rodríguez Bosh, además del relator de fútbol Eladio Arregui, quien toma la posta en el deporte. La primera semana, Di Luciano hizo el programa desde la emisora matriz para "conocer la cara" a sus compañeros. Para Di Luciano el que lo hayan elegido para la tarea no es un tema menor. "Es un reconocimiento a tantos años de hacer lo que uno ama. A mí, más allá de lo profesional es emocionante. Después me pongo frío y me pongo a trabajar para que cada día salga mejor: duplicando las sesiones en la fonoaudióloga, leyendo dos veces más", apunta.



Reconocido en el ámbito de la juventud sanjuanina por su programa El bala perdida (Mega), Roberto comenzó a tomar contacto con el mundo de la noticia hace un par de años cuando condujo el noticiero de la medianoche de Canal 8 y desde el año pasado dirige LRA.



"Creo que en los dos, en aquel noticiero y en este programa, los directivos de ambos lugares quisieron sacarle el dramatismo a la noticia, ponerle un poco de frescura, que la noticia siga siendo la misma pero que no sea tan dura, por eso buscaron un conductor de este estilo", opinó.



"Me siento muy bien, muy cómodo. Me levanto muy feliz, suena el despertador a las 5 de la mañana, me levanto contento de verdad, con la cabeza puesta que esto tiene que ir creciendo día a día. Hasta ahora les está gustando a los gerentes nacionales, a los gerentes periodísticos, artísticos. Yo me voy guiando por lo que me dicen y aprendiendo este mundo nuevo de las noticias y de Buenos Aires", compartió el conductor.