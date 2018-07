Duelo de consuegros



"Marcelo me planteó que era muy libertina, yo le dije que era muy estructurado. Me decía que lo chamuyaba y a veces es cierto, porque soy compinche de Juana", contó Florencia Peña en Agarrate Catalina. La actriz -jurado del Bailando- es mamá de Toto, el novio de Juana Tinelli. "A mi hijo Toto le digo que no se vaya a separar ahora que estoy encariñada", agregó.





Parejita cachonda



Confirmada la relación, ni el futbolista Paulo Dibala (24) ni la actriz y cantante Oriana Sabatini (22) escatimaron selfies de su encantador viaje a Grecia, que compartieron en sus cuentas de Instagram. Otras de las que circulan en las redes fueron tomadas por paparazzis, que los retrataron a puro beso y arrumaco. Al mejor estilo Hollywood, la parejita es llamada "Dybatini".

>





Marche apodo para Viciconte



Los medios nacionales se hicieron eco del apodo con el que Nicole Neumann llama a la novia de su ex, Mica Viciconte: "Mostra". Así lo reveló en Intrusos una amiga de Poroto Cubero, Ivana Figueiras. La rubia de Combate evitó hablar del tema, pero posteó: "Me enseñaron a no creerme más que nadie, pero tampoco menos. Y hacerme respetar y respetar al otro".



El dolor de Nora



"Son más de 50 años. Vamos a ver cómo es la vida ahora", dijo visiblemente movilizada Nora Cárpena, ayer pasado el mediodía, luego de la cremación de los restos de Guillermo Bredeston, su marido, que murió el sábado pasado. "Son muchos años, y si bien era una cosa esperada, a veces duele", comentó la prestigiosa actriz, en declaraciones al envío de Mauro Viale.



Ya pasó el ventarrón



Ya debilitados los ecos del escándalo mediático que involucró a Diego Latorre tras las denuncias de infidelidad de Natacha Jaitt, el futbolista y su mujer, la panelista y modelo Yanina Latorre, parecen haber reencontrado la paz y el romance. Así lo cuentan las fotos que compartieron de su nueva luna de miel, como esta que se tomaron en la Grotta Azzurra, Italia.