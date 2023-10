Para ir cerrando un año muy significativo para su carrera, Eli Domínguez buscó programar un concierto propio, algo que -por distintas razones- no pasaba desde 2021. Así, este sábado 21 en la Sala Joven del Cine Teatro Municipal, la talentosa jachallera ofrecerá gran parte de su EP debut y adelantará las nuevas canciones que comenzará a grabar (será a las 21 hs, entrada anticipada: $2.000 online en Imaxia, en boletería $2.500).



Desde el 2021 no hacía un concierto propio, aunque dejó de trabajar, pero no había podido convocar al público a su show suyo.



"Tuve muchas experiencias muy lindas durante todo el año y participaciones muy importantes, estuve en la Delegación de Cosquín, después en la Fiesta del Sol, en el espectáculo Somos una, donde fui una de las protagonistas; hice un espectáculo compartido con Martina Flores en los Jardines del TB, que fue hermoso, tuve la oportunidad de telonear a Eruca Sativa, gané el concurso del Cancionero Federal y me fui a grabar a Buenos Aires, canté en la Gala Patria" enumeró la artista que también resaltó a colegas locales que la invitaron, como Mazunte, entre otros.



"Fue mucho movimiento y en lugares donde yo busqué estar, estoy muy contenta y no quería terminar el año, sin hacer un show mío" apuntó la artista, que presentará las canciones del primer EP, Ansias, con una novedad. "Cambié el formato de la banda y yo toco también. La banda está conformada por Marcelo Laspiur en el bajo, Juan Pablo Paredes en percusión y se sumó Valeria Marra en guitarra. Yo hago voz y teclado y guitarra. Me gusta mucho esta idea de poder estar tocando en escena, de ser una mujer cantante y música" expresó.



Durante el show -que contará con la apertura de Fabricio Pérez- hará un registro en vivo, para audiovisuales que mostrará en su redes y también adelantará su nuevo material. "Este nuevo disco está más alejado del folclore. He tratado de hacer la música que me surge. 'Pregunto por vos', el tema que presenté para el Cancionero federal, es algo funk con tintes latinos; este nuevo disco tiene raíz latinoamericana, porque vuelve a mí todo el tiempo, pero a la vez se mixtura mucho más con otros géneros más modernos. Ya no respeto tanto las estructuras del folclore, aunque tenga esos tintes que vuelven a la raíz", comentó la cantautora, que atribuye el cambio a haberse liberado de prejuicios. "Sentía que la música tenía que ser de determinada manera, que tenía que sonar difícil, intelectual o muy definido. Pero ahora no, ahora hago la música que me sale hacer y de la manera más honesta que puedo, sin pensarlo tanto" describió Eli, que consideró que el nuevo disco "será profundo, pero a la vez con temas más arriba, más alegres".

A modo de balance, analizó su presente artístico. "Este año siento que he crecido mucho, me siento muy contenta con lo conseguido, logré dar pasos en un objetivo de profesionalizarme aún más, no sólo en lo musical, sino en la técnica; siento que mi nombre está más instalado como artista y que mis canciones también prendieron en la gente. Este año me tuvieron en cuenta para espectáculos muy importantes y estoy súper agradecida", cerró la cantante.