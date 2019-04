Siloh, primera hija biológica de Jolie-Pitt, empezó con sus cambios a temprana edad. En la última foto, junto a su madre y hermanos, en el estreno de Dumbo (atrás, de abrigo negro).



Era común ver a la hermosa beba a upa de sus padres -por entonces juntos- luciendo bonitos vestidos y hebillas en su rubio cabello. Pero no pasaron muchos años hasta que ellos mismos comenzaron a dejar que su primera hija biológica se vistiera como un varón -tal era su deseo- y a llamarla por el nombre que reclamaba: John. Lejos de cualquier imposición, con el transcurrir del tiempo, fue acentuándose la imagen masculina de Siloh Jolie Pitt, y con ello, el interés de los medios y la opinión pública. Aunque para el entorno el cambio de niña a niño parece ser algo absolutamente asimilado, no sucede lo mismo con el afuera. Cada vez que aparecen en público, Siloh se convierte en blanco de las miradas y los comentarios. Sucedió, por ejemplo, en la reciente aparición pública que hizo con sus mamá y algunos de sus hermanos, cuando concurrieron al estreno de Dumbo. Es que además, por estos días trascendió que la niña habría comenzado con el tratamiento para cambiar de sexo, a sus 12 años (cumplirá 13 en mayo). Medios internacionales especializados cuentan que -entrando en la pubertad y por consejo médico- ya estaría tomando hormonas para evitar que siga su desarrollo como una mujer, y así convertirse en un chico transgénero. Dicen que la famosa actriz de Maléfica -en durísima batalla de divorcio con Pitt- es quien costea el tratamiento en el Centro de Cirugía Younique de Santa Mónica. Ninguna de las celebrities se ha expedido al respeto, por lo que sólo quedaría recordar, de momento, aquella declaración que hicieron hace años, cuando comenzó a llamar la atención el look de Siloh, diciendo que estarán a su lado y apoyando siempre lo que decida. Sin embargo, también suenan fuerte los rumores de que a la familia del actor, especialmente a sus padres e incluso él mismo, no le caería nada en gracia todo esto.

Las noticias, de las que se hicieron eco muchísimos portales y medios, no pasó desapercibida para la opinión pública, que se volcó a las redes sociales para dejar sus comentarios, tanto a favor como en contra. En general, las adhesiones esgrimen la convicción de Siloh y su derecho a elegir; mientras que entre las críticas sobresale su corta edad para tomar tamaña decisión de vida. La polémica ha vuelto a la escena, y con tanta repercusión como los estrenos cinematográficos de la ex pareja.