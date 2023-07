Ayer en el Museo Franklin Rawson, la escultura, como disciplina, sumó un nuevo capítulo en la difusión de la obra de uno de los consagrados como Miguel Ángel Sugo y el inicio de un camino para los nuevos artistas. Fue con la realización del Seminario Regional de Escultura y con la muestra "La escultura como experiencia". La exposición -que podrá visitarse hasta fin de mes- reunió por primera vez en ese espacio cultural a estudiantes de distintos niveles de formación de Talleres de Cerámica y Escultura del Departamento de Artes Visuales de la FFHA, del Central Universitario Mariano Moreno y del Centro Polivalente de Arte. Una marea sub-20 copó el subsuelo del museo. Adolescentes y jóvenes estaban visiblemente contentos y orgullosos de ver sus obras en este contexto; en un montaje profesional, que además por decisión curatorial no se distinguió procedencia, sino que las 55 piezas se instalaron agrupadas por criterios similares, ya fuera por materiales, tamaños o técnicas, pero no instituciones. "Todos los alumnos están integrados en la exhibición , no se podrá identificar cuál tiene mayor o menor formación en la producción, porque los trabajos, de verdad, tiene muy buena calidad", aseguró Emanuel Díaz Ruiz, director del MPBAFR.

La muestra podrá visitarse hasta fines de julio.

Antes, tuvieron lugar las conferencias del Seminario que convocó a importantes académicos con el foco puesto en el maestro Sugo sobre cuya obra el Museo Franklin Rawson tiene en su sala principal una fabulosa retrospectiva. Así, Eduardo Peñafort, Doctor Honoris Causa por la UNSJ sobre Sugo y el arte público en San Juan; Silvina Martínez, artista , docente y magíster en Artes, presidente de Fundación Exedra, Silvina Martínez abordó los aspectos técnicos y estéticos en la obra del maestro. Ambos son los curadores de la muestra "Sugo escultor".

Por su parte, la magíster Alicia Garcés, directora y Subdirectora del DAV, habló sobre la tendencia de Sugo a una plástica indigenista; en tanto que Adrián Manchento, ceramista, artista visual y docente mendocino, ex director de la carrera de Cerámica de la UNC se refirió a la época en que el maestro Sugo estuvo en la cátedra de escultura en Mendoza.

El Seminario Regional de Escultura- que se enmarca en las actividades de extensión del museo- tendrá una segunda parte, esta vez en Mendoza, donde se trasladarán con algunos estudiantes se hará una instancia práctica.

Créditos: Daniel Arias