Ricardo Darín



"Estoy shockeado todavía, anonadado... estupefacto estoy, en realidad. Tratando de entender, que es difícil. Las cosas empezaron de una forma, luego se fueron convirtiendo en otro. Es muy difícil tener el espacio y la posibilidad de reflexionar, tratar de entender a qué se debe tanta virulencia, tanta descarga, tanto odio", dijo Ricardo Darín en LAM. Fue luego de las acusaciones de maltrato que recibió de Valeria Bertuccelli (en el programa de Luis Novaresio contó que se fue de la obra por la "maldad" del actor, que no resistía los malos tratos y que espera una disculpa pública), a las que se sumaron las de Érica Rivas (que habló de gritos e insultos), con quienes hizo Escenas de la vida conyugal, obra con la que hoy gira junto a Andrea Pietra. Entre otras cosas, el prestigioso actor agregó visiblemente dolido que sus disculpas fueron tergiversadas o malinterpretadas, y que "me han colocado en un grupo que es absolutamente indeseable: el de maltratadores, agresivos, violadores seriales. Hay una publicación americana que habla del Harvey Weinstein argentino. Me han ensuciado en todas partes del mundo".

Valeria Bertuccelli



El intérprete agregó que "hay una cuestión de odio que para mí había pasado totalmente desapercibida. Es algo que me tengo que replantear, o sea no me di cuenta", y contó que "todo tiende a ir para un solo lado, la balanza pide a gritos que esto vaya hacia la violencia de género, lo cual lo vuelve doblemente perverso, porque yo creo que no tiene nada que ver". Darín expresó que "en algún momento voy a poder hablar", pero subrayó que ahora y pese a todo, "hay que ser prudente"; y pidió a sus seres queridos que no lo defiendan más, porque los ataques se extienden hacia ellos.