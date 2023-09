Con la bandera "Nunca más un rubro", hace seis años se creó en Córdoba el Festival Nacional de Malambo Femenino. En 2019 comenzaron a realizarse los selectivos en San Juan, de cara a formar la delegación embajadora de la provincia en ese encuentro, instancia de competencia que volverá a palpitarse este próximo domingo. El Complejo La Superiora (Rawson) será en esta oportunidad el escenario donde se medirán los aspirantes a integrar la quinta delegación sanjuanina, en el marco del Festival de Malambo Femenino y Danzas Folclóricas, que contará con la conducción de Lito Soria.



A partir de las 11 comenzarán a subir al escenario los competidores, ya que si bien el malambo femenino es protagonista, incluyen distintas expresiones folclóricas y no sólo de chicas. El Campeón Argentino de Malambo, el sanjuanino Sergio "El Colo" Zalazar y la premiada bailarina de folclore sanrafaelina Tere Díaz serán los encargados de evaluar a los participantes y de conformar la delegación local que en octubre próximo se medirá con sus pares de todo el país, en Tanti.



"Serán aproximadamente 100 personas, entre bailarines, músicos y profesores. El eje central es el malambo femenino, que no lo tiene otro encuentro nacional como ese, pero en otros rubros y categorías también participan malambo masculino, mixto, danza tradicional y estilizada, en grupos, en parejas, por ejemplo... Son 23 rubros en total", explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO la delegada provincial, Julieta Campillay, quien elogió el nivel que ostenta San Juan.



"La verdad que el primer año que hicimos el competitivo estaba un poco asustada porque pensé que no iba a haber tanta gente, pero desde esa primera edición que se hizo en el Teatro Sarmiento fue muy convocante. Y me llamó la atención ver a muchas mujeres que ya están a un nivel excelente, lo que evidentemente significa que vienen preparándose hace varios años y aún más desde que está el Nacional. Año tras año las expectativas se han ido superando, no sólo en cuanto a nivel en las distintas categorías, sino también en el semillero, que cada vez se hace más grande", valoró Campillay, quien dijo que en esta edición cuentan con participantes de Angaco, Valle Fértil, 9 de Julio, Jáchal y otros departamentos.



"En 2021 ganamos primer premio en categoría menor con La cuarteta, pequeñas de 9 de Julio. Hemos obtenido otros premios y hemos llegado con varios rubros a la final, así que tenemos expectativas de traer este año algún premio nacional", manifestó la delegada, quien sostuvo que "las mujeres malambistas gozan ahora de otra participación y reconocimiento, porque además de competir también son jurado, profesoras, viajan por todo el país, incluso las músicas, porque no son sólo las bailarinas".



EL FESTIVAL

El selectivo provincial se hará en el marco del Festival de Malambo Femenino y Danzas Folclóricas, que tendrá lugar a lo largo del día, con una entrada general de $500. Además de ver a los competidores, el público podrá disfrutar de bandas en vivo, sorteos, food trucks y feria de artesanías. Sobre las 21 serán las actuaciones artísticas principales, en el acto central: la música de Tres para Cuyo y una presentación de danza fuera de competencia.



"Lo planteamos como festival porque ya desde el año pasado incluso hemos ido incluyendo otras actividades, con el objetivo de que no sea sólo un selectivo, sino de cara a consolidar un festival propio, provincial. El año pasado hicimos seminario, por ejemplo, y en este vamos a tener show, artesanos y food trucks, porque el espacio de La Superiora nos permite ese despliegue", comentó Campillay, quien añadió que la idea es sostenerlo en el tiempo e ir sumando propuestas.



"Queremos ver si el año que viene podemos incluso hacerlo más días, al menos dos, con más actividades. El objetivo, más allá de que el eje es el malambo femenino, es que sea un festival de folclore. Como se busca perdurar en el tiempo con nuestras tradiciones y raíces folclóricas, no queremos cerrar el festival sólo al malambo, sino ver la manera de incorporar otros shows, siempre de folclore; y que sea un espacio para la familia, que pueda venir a disfrutar del folclore y de todo lo que habrá", concluyó.