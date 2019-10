En los últimos meses, Alfredo Casero cobró un gran protagonismo por sus críticas al kirchnerismo y su apoyo a la reelección de Mauricio Macri. Este martes se conoció un video -que compartieron al aire en Confrontados (Canal 9)- de una fuerte discusión que protagonizó el humorista con el encargado de un bar en el barrio porteño. En la grabación, se observa que el comerciante echó al ex Cha cha cha del establecimiento y le recriminó su posición política.

"Me estás echando de tu negocio porque tenés seguridad. ¿Qué querés que te diga? Lo lamento por tu mozo que es una buena persona”, le dijo Casero al propietario del local. "¡Que se vaya a tocar el tambor a favor de Macri!”, le respondió el encargado al actor.

"¿Querés quedarte sin clientes, viejo bolu...?", dispara uno de los presentes en el restaurant. Por lo que el artista manifiesta: "Yo no soy ningún macho, bolu..., soy tu cliente y son tus clientes. Lamentablemente no tenés clientes peronistas".

Tras sus palabras, los comensales comenzaron a aplaudirlo para brindarle su apoyo. "Me parece una barbaridad. Tené la seguridad que tengo medio millón de personas en Twitter y la cagada va a ser para vos y para tu negocio, porque hiciste un muy mal negocio al tratarme así, cometés un error. Yo tengo sesenta años, veinte menos que vos, así que no digas que sos viejo", reacciona Casero.

Luego, el dueño del negocio realiza un gesto que la cámara no pudo filmar. Sin embargo, el actor, advirte: "¿Me estás amenazando con que me vas a matar? Este es mi abogado, mirá. Me estás amenazando con que me vas a matar y que aunque tengas ochenta años te la vas a bancar, pelo...".

Por último, antes de retirarse del lugar, dice: "Yo no soy chorro, yo te garpé lo que vos quisiste. Si no le grito, no aprende".

Fuente: Diario Show / Clarín