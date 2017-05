El próximo sábado, El Edipo -del grupo sanjuanino Lanotannegra Teatro, dirigida por Natacha Sáez- subirá a escena en el marco del Festival Nacional de Teatro que se lleva a cabo en Mendoza. A las 19.30 en el Espacio Cultural Julio Le Parc-Sala Armando Tejada Gómez, locales y visitantes podrán ver esta propuesta ganadora de la última Teatrina, que protagonizan Luis Linares, Ana Paula López, Bárbara Olmedo y Rocío Pérez Battías, que aborda en tono de comedia la famosa tragedia de Sófocles. "El teatro le permite a este elenco encontrarse con quienes no podrán ser, no deberán ser, no querrán ser, o sí. Contamos una vez más la tragedia y nos reímos", dice la sinopsis. El 32do Nacional se extenderá hasta el domingo, con la presencia de las obras ganadoras de cada festival provincial.