El Cine Teatro Municipal quiere incursionar en el teatro de variedades y lo hará debutando además en el formato de producción y en un nuevo espacio. Es que, según contó a DIARIO DE CUYO Javier Gómez, director de la sala, comenzarán a trabajar en coproducciones junto a artistas locales. Así, el varieté será el primer proyecto en conjunto, que en este caso será con la dramaturga y escritora Dana Botti, a quien se le ocurrió la idea de generar este tipo de espectáculo. Pero además el "ATR: El varieté del muni", que será el 5 de abril, se llevará a cabo en la nueva sala que están acondicionando, ubicada en el primer piso del edificio.



Con este combo, desde el teatro, Gómez manifestó su expectativa sobre la marcha del proyecto, que buscarán convertir en un ciclo durante el resto del año.



La convocatoria está abierta a todas las artes escénicas y el único requisito es que el show que presenten tenga una duración entre 6 a 10 minutos. Para participar hay que llenar un formulario por Internet (http://bit.ly/inscripcionvariete) hasta el 26 de febrero y aunque la selección para el primer varieté será de seis espectáculos, los que no sean elegidos podrán ser considerados para posteriores ediciones.



"Es la sala de arriba, que siempre estuvo, sólo que nunca se usó como teatro. Tendrá una capacidad para 100 o 150 personas, con un escenario de 10 por 5; le sacamos las butacas y vamos a plastificar las gradas", explicó Gómez sobre el nuevo lugar que piensan destinar a pequeñas compañías de teatro y de danza. "Consideramos que se necesitan otros espacios para fortalecer las corrientes de experimentación. La varieté es la primera idea que lanzamos para que empiecen a aparecer compañías independientes autogestionadas de teatro y danza", puntualizó el funcionario de la Capital.



Por su parte, la ideóloga del proyecto destacó la oportunidad para los artistas locales. "Me pareció un espacio muy lindo, más descontracturado que se diferencia de la sala grande; además desde mi trabajo de producción, me interesa mucho generar espacios para los artistas. Así que se me ocurrió el Varieté como una oportunidad para unir las dos cosas", señaló.



Acompañando los seis números que queden elegidos estará Mercedes Riveros, que será anfitriona en la función, contó Gómez.