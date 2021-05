Como músico autodidacta y profesor de teatro graduado en el ISFD Ana Pavlova, Franco "Caco' Trigo Pugliese siempre combinó su pasión por el mundo de las canciones con la educación de la primera infancia. La esencia de esa amalgama será la que proyectará el próximo viernes 14 de mayo en la Sala Z de IOPPS, donde hará el debut de Cristal, flamante disco que lanzará de manera digital en junio próximo -estará disponible en todas las plataformas musicales-. Con historias que hablan de situaciones cotidianas y relaciones interpersonales, el contenido representa el bautismo de fuego de su proyecto musical Niño Ave y el Jardín de los Instantes.



"Esperamos que la gente reciba el trabajo con el mismo amor que se gestó, en un contexto muy hostil para el mundo y la industria del arte. Ahora, nos encontramos con nuevas medidas que nos hacen disminuir el cupo de público pero, pese a esas adversidades, no quisimos postergar ni bajar la calidad. Es necesario seguir manteniendo estos espacios con la actividad cultural independiente cercenada por esta pandemia', expresó Franco, quien se desempeñó en maternales y colegios de la provincia hasta que decidió radicarse en Buenos Aires, en 2015, para continuar su formación actoral. Allí, dictó clases en diferentes instituciones y se convirtió en músico tallerista en el espacio para la infancia del Centro Cultural Kirchner entre 2016 y 2018. Previo a su regreso a la provincia, el 30 de diciembre pasado, Caco convocó a su amigo, el compositor, guitarrista y cantante barilochense Diego Marchionatti para grabar una serie de temas, todos de su autoría, y verterlos en un álbum que lleva el nombre de una de las letras.



"Es un disco conceptual. Aunque digan cosas que no viví, las canciones hablan de mí, inevitablemente, dicen cosas que me hubiera gustado poder decir o escuchar en mis vínculos amorosos y creo que a la mayoría de las personas también. Cristal, es quizás la que más me gusta; además, es un término que sintetiza la calidad de los vínculos, por lo frágil', expresó el joven, respecto al material que será puntapié de "Niño Ave...', rótulo que se inspira en el cuento El día en que me convertí en pájaro, de Ingrid Chabbert y Raúl Guridi, en el que un pequeño busca la forma de llamar la atención de una niña.



"Desde hace 12 años trabajo con infancias y la música para mí es un espacio de juego; por eso, creo que no podía faltar ese vínculo en el nombre y de ahí es que viene "'Niño Ave...'' ¡Tengo todas las expectativas!. Pero, al mismo tiempo, lo tomo con calma y lo disfruto mucho', subrayó el cantautor, de 29 años de edad, que en las tablas estará acompañado por Fernando Recio en teclas y sintetizadores, Valeria Marra en guitarras y coros, Andrés "Bebo' Morel en bajo y coros, y Matías Inostroza en batería, con la producción de Agustín Díaz. Como invitados sonarán los integrantes de Mundo Binario y la cantante Tatiana Astorga.



Dato



El viernes 14 será el show a las 21 hs en Sala Z (Pedro Echague 475 oeste). Entradas: $350 en boletería de la sala y online en: https://www.passline.com