(FOTOS DANIEL ARIAS)

Equipo. La delegación reunida en el Teatro del Bicentenario, donde se realizan los ensayos generales de "1944, San Juan, provincia de eternidad'.

La resiliencia del pueblo sanjuanino y la identidad que forjó tras el terremoto que lo azotó hace 80 años es, de algún modo, la síntesis del cuadro que la delegación oficial local prepara para mostrar en el segmento Postales de Provincia del Festival de Cosquín. Será en la última luna, el domingo 28, y en horario central cuando los locutores oficiales anunciarán "1944, San Juan, provincia de eternidad'. Ayer comenzaron los ensayos generales en el Teatro del Bicentenario, luego de un intenso trabajo previo que arrancó con enero, una vez que se confirmó que la provincia mantendría ese espacio en el Festival. Una docena de parejas de danza y una decena de músicos trabajan bajo la dirección artística y coreográfica de Federico Luna, Fernando Muñoz y Alejandro Almarcha (con asistencia de Florencia Tejada) y bajo la dirección musical de Lucio Flores y Carlos Santana. Con los días contados, desde ambos equipos junto a la dirección de Cultura se fue armando el elenco que dará vida a esta propuesta, que dura 20 minutos y está formateada en tres escenas, la primera con dos cuadros.

"Comienza con el momento cero de aquella fatídica tarde del 15 de enero de 1944, instante que cambiaría nuestra historia. Frente a este cuadro desolador surge la resiliencia del pueblo para sobreponerse a la catástrofe. Las palabras de Monseñor Dr. Audino Rodríguez y Olmos inician el segundo momento, que demuestra la fuerza y tenacidad de los sanjuaninos, dispuestos a levantarse nuevamente. El trabajo codo a codo de hombres y mujeres se hace evidente bajo el ritmo de la "Chacarera Sanjuanina" de Javier Lucero. La obra continúa con la celebración de esta nueva ciudad construida con el esfuerzo de su gente y la ayuda de todo el pueblo argentino. Nos encontramos aquí con aquellos bailes de barrio y de uniones vecinales, que congregaban a la sociedad y que marcaron la identidad de su gente. Los ritmos de polca, cueca, gato, vals y tonada dan vida a esta escena. Finalmente, una reflexión sobre lo sucedido, materializado en la voz de una testigo de la catástrofe. Un compromiso con aquello que fuimos y lo que hoy somos. Un llamado a afianzar nuestras raíces en esta tierra, a permanecer, a volver siempre a San Juan', detalla el texto sobre la postal, que también abreva en registros de la Fundación Bataller y de Carlos Cerimedo, textos de Antonio Guzzo y Armando Tejada Gómez.

"Las autoridades nos propusieron que, como se cumplían 80 años del terremoto, sería bueno trabajar sobre eso. Ese fue el puntapié y empezamos a desarrollar el guión. Pero no nos quedamos con la tragedia, sino con cómo a pesar de todo nos levantamos, cómo San Juan cambió a raíz de eso, cómo nos hemos ido transformando y por qué somos como somos', comentó a DIARIO DE CUYO Almarcha, quien con Luna y Muñoz tienen en su haber la experiencia de "El Retorno, poesía de mi tierra', postal que quedó seleccionada para Cosquín 2023.



Además de recurrir a imágenes y voz en off de Silvio Guevara, el trío fue por la estilización y la fusión. "Nuestra manera de coreografiar siempre está en diálogo con distintas danzas, folclore, contemporáneo, clásico, tango... Si bien hay bailarines folclóricos y sabemos que muchos de ellos quieren llegar a Cosquín, entendemos que se puede mostrar otra clase de bailarines que tiene la provincia, que pueden abordar distintos estilos y no solo algo tan específico', marcó. "Y en cuanto a lo musical, queríamos hacer conocer otros temas menos populares, como esa chacarera sanjuanina que no es muy conocida. Apuntamos a música más de la época', adelantó el coreógrafo, quien explicó que para resolver vestuario y utilería reciclaron lo que había en depósito de la Fiesta del Sol, además de lo que aportaron los mismos artistas.

Música folclórica y danza fusión al servicio de una propuesta que, más allá de la tragedia, destaca la capacidad de los sanjuaninos de salir adelante.



"Ya había una idea de Fede Luna y los chicos, que son unos grosos, así que los músicos nos adecuamos a lo que necesitaban. La mayoría es música folclórica de San Juan, varios temas de aquella época', sumó Flores. "Básicamente el armado ha sido muy comunitario y estuvo bueno porque se generó una camaradería que no siempre sucede. Para el músico es un desafío, primero porque capaz que uno iría derecho a tocar un hit, y no, porque justamente uno está al servicio de una idea. Es entender que no es tu show y te acompaña un equipo de bailarines. Es un aprendizaje y estamos muy contentos y entusiasmados. Vamos todos juntos detrás de esto', agregó.



Ya en la cuenta regresiva y con los ensayos a full, la delegación buscará llegar al corazón de la Próspero Molina y de quienes la mirarán por televisión. "Obvio que siempre queremos tratar de contentar a todos, aunque sabemos que es muy difícil. Esperamos que se sientan representados y tenemos la expectativa de que la gente se sienta movilizada con lo que contamos. La obra tiene textos muy fuertes que resaltan cada momento... Esperamos que los movilice como nos moviliza a nosotros', concluyó Almarcha.