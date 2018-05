Sigue siendo el mismo cuentista de siempre, pero Chichilo Viale esta vez apelará al formato del stand up en un espectáculo que le dio muy buen resultado en la temporada de verano y otras ciudades del país. El humorista cordobés presentará en el Teatro Sarmiento esta noche (ver Dato), el show, "Stand up de Barrio". Se trata de una propuesta cómica en la que el protagonista hará un repaso de su infancia juventud, como aquel típico antihéroe de barrio que le suceden todos los contratiempos y dificultades, como así también, aquellas situaciones que caracterizan la zona tales como la canchita de fútbol, la verdulería, la ropa de moda, el almacén, las travesuras en la escuela, las primeras novias, los almuerzos familiares y los asaltos con los amigos. "Como sucede en cualquier barrio del mundo", señaló Chichilo a DIARIO DE CUYO.



"Hablo de un sin fin de cosas comunes, por ejemplo cuando se izaba la bandera de la escuela y en vez de sonar el canto, aparecía ese molesto ruido metálico del mástil, las comidas que me hacía la vieja, las primeras vacaciones, los primeros boliches. Y todo contado de manera picante, pero divertida. Juego mucho a la interacción con el espectador y en otra parte, les meteré muchos cuentos de borrachos porque si no lo hago me ahorcan", bromeó el cómico. Chichilo, se crió en el barrio Rogelio Martínez, de Córdoba Capital: "Son 6 manzanas, alrededor estaba el hospital militar, el batallón 141, el Parque Sarmiento y la ciudad universitaria. Era fantástico jugar en esa canchita con los chicos, hacíamos un montón de cosas alegres. Recordar aquella época les traerá mucha alegría a la gente, nos pondrá bien a todos, porque se trata de historias de antihéroes que se sentirán identificados".



Además, como tiene numerosos seguidores, el artista ocupará todo el espacio escénico y utilizando el formato del stand up y con algunos elementos escenográficos icónicos para representar imaginariamente la esquina de barrio: "La dinámica es igual pero a diferencia de otros shows, aquí termino hablando más mal de mí mismo -bromeaba- porque el stand up a veces uno se pone autodestructivo (risas). Por otro lado, las veces que vengo a San Juan me ha ido excelente. El humor cordobés siempre pega en los sanjuaninos", concluyó.

DATO

Chichilo Viale. El humorista presentará su show Stand Up de Barrio, a las 21.30 en el Teatro Sarmiento. Las entradas están a la venta en Data y Farmacia Echegaray, y los precios son $450, $400, $350, $300 y $250.