Había que esperar unos minutos más para que la luz solar vaya perdiendo terreno y dejando paso a que la noche vaya cubriendo todo el cielo. La enorme pantalla comenzó a reflejar las primeras imágenes. Mientras los espectadores, en sus vehículos, aguardaban con ansiedad y sus receptores de FM con el marcador digital puesto en el 99.9. El mate, el café, algunas mantas para acompañar y la alegría por vivir por primera vez la experiencia especial de ver cine en el auto, fue único y casi mágico para muchos. El autocine La Linterna Mágica hizo su debut. Como prueba piloto tuvo los resultados esperados para los organizadores y para el público, estuvo más que satisfecho con ansias además de volver a la próxima función. El predio, ubicado en el playón de estacionamiento de Paseo San Juan (del Híper Libertad) fue habilitado desde temprano. Uno por uno, cada vehículo fue ubicándose en las filas correspondientes desde el primero hasta el último en forma perpendicular frente a la pantalla. Los ocupantes, que llevaban sus barbijos correspondientes, fueron testeados por los controles de seguridad sanitaria, antes de ingresar al corralito. Cuando estuvieron en sus filas correspondientes, el proyector comenzó a emitir los tradicionales avances de futuros estrenos y, posteriormente, llegó la película esperada, Jumanji 2 en el caso de ayer, que fue un título para el ciclo familiar de las 19 hs.



Cecilia Isael vino acompañada de sus hijos y sobrinos: "Nos enteramos por Internet que había esta propuesta. Mi hija se volvió loca por la idea de venir a ver películas en el auto, me encanta la idea y a nosotros nos gusta mucho el cine. Yo nunca viví algo así ni cuando era chica. Como no tenemos otra forma de entretenernos, después de muchos días los chicos se van a divertir muy bien", dijo. En otro automóvil, Gustavo Mires y su novia Paola, asistieron también a la función inaugural: "Mis padres me contaban de cómo era el autocine en su juventud. Para mí es algo nuevo y me gusta mucho. Estamos tranquilos aquí, nos traen comida, es fabuloso. Seguro volveremos", contó. Luego la segunda función con el film fue con El robo del siglo, con Guillermo Francella y Diego Peretti. Hoy seguirá con Angry Bird 2 y Bad Boys Forever; mañana Sonic y El hombre invisible. A pocas horas de liberarse el link de inscripción, todas las localidades quedaron agotadas. Para el fin de semana que viene (viernes y sábado) se habilitará el mismo sistema de tickets digitales a través de www.eventbrite.com.ar con títulos a confirmar.





FOTOS MARCOS URISA