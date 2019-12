El Trece presentó un nuevo avance de Separadas, la tira que ocupará el lugar que dejará Argentina, tierra de amor y venganza una vez que termine, protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo y Agustina Cherri.

La nueva ficción de Pol-ka que busca ser el éxito de 2020, recibió una lluvia de críticas en las redes tras presentar sus primeras imágenes. Pues según varios usuarios y usuarias, se buscó que las protagonistas fueran "todas hegemónicas”, “blancas”, “lindas” y “flacas”, en vez de "apostar por los cuerpos diversos para generar empatía e identificación".

Sin embargo, en las últimas horas, el canal comandado por Adrián Suar puso al aire un nuevo avance que muestra, entre otras escenas, al personaje de Celeste Cid besándose con el que interpreta Laura Laprida.

"Me encanta estar con vos, me encanta que vayamos a bailar juntas y que te rías así, me encanta", le dice Martina Rivero, el personaje de Cid, antes del beso que causó furor en las redes por la inclusión de una pareja bisexual, ya que en el adelanto también se la ve a la actriz en la cama con un hombre.

Conocido el segundo trailer, donde se presentan las historias de las siete protagonistas, las redes explotaron con mensajes de elogio hacia la tira.

Cuando te enteras que Polka va a sacar otra novela poronga llena de estereotipos e historias predecibles pero que Celeste Cid va a hacer de bisexual pic.twitter.com/KBEMBbkW2Q — Carolina. (@somedayville) December 19, 2019

CELESTE CID ES BISEXUAL EK SEPARADAS !!!!!!! GRACIAS DIOS POR TANTO — orne (@theorne_) December 19, 2019